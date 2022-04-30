紐約客談／華人反遊民所聲音遭漠視 訴訟挑戰更大

紐約市遊民 服務局(DHS)將在曼哈頓華埠 四處興建新遊民所，其中位於東百老匯91號和格蘭街231號的兩處，遭到華人強烈反對，過去數月以來，社區動輒舉行百人集會、抗議示威，認為市府應該公平分配這些嫌惡設施的份額(fair share)，要求取消計畫；即便過程吸引主流社會注意，市府仍執意簽約，令社區感到失望至極。

數月以來，華人社區歷經仇亞犯罪、華埠城區監獄 抗爭，以及遊民所爭議等，每場集會中，與會者動之以情、曉之以禮，除了分享自己在仇恨亞裔犯罪居高不下的內心恐懼，還有城區監獄、遊民所將如何影響社區居民生活，華埠學童也在下課後參與集會，舉著自己的手繪抗議牌，大喊「不要遊民所」，但似乎居民聲嘶力竭的喊叫，仍無法撼動民選官員的心。

曼哈頓第二社區委員會日前會議上，以37票對上六票，已決議案通過，反對格蘭街231號遊民所建案，充分表達社區民意，不過市府仍按照原訂計畫，繼續推行遊民所的進行；如此漠視社區聲音，市府豈不是將在過去兩場社委會會議上參加的數百名參加者當做傻瓜。

如今面對市府的一意孤行，社區只能朝司法訴訟一條路前進，不過訴訟案耗時又耗金錢，在社區決定狀告市府之前，還得先籌得足夠的訴訟費用。

在華裔社區經歷了「自掃門前雪」的年代後，民眾意識抬頭，開始在主流社會表達意見，但在過去華社已經沉默太久，如今即便社區極力反抗，也仍被當做忽視的一群；面對未來的更多挑戰，華社除繼續發聲，還應團結其他族裔、共同表達民意，才能掀起更大的浪潮。

（紐約客談，每周二至周六見報。）