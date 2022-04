紐約亞裔律師協會年會盛大 政商雲集

紐約亞裔律師協會年會在曼哈頓下城舉辦,數百從業者與會。(記者張晨╱攝影)

紐約亞裔 律師協會(AABANY)日前在曼哈頓下城舉辦疫情 後首場年會(Annual Dinner),該活動為亞裔法律界人士歷年來標誌性的活動之一,當晚有約700名律師、法官、政要和其他商界和社區人士參加;2022年的主題為「開闢通向公平未來的新道路」(Forging a New Path to an Equitable Future),鼓勵法律從業者能另闢蹊徑,成為行業新領袖。

AABANY去年成立了「打擊仇恨積極應對團隊」(Hate Eradication Active Response Team,簡稱HEART),致力於協助遭遇對亞裔偏見事件或仇恨犯罪 的民眾,幫助受害者應對複雜的法律程序,向警方或其他機構報告犯罪行為,協助起訴肇事者,陪同受害者與警方面談,尋求諮詢和心理健康服務等。

協會行政總監陳家揚表示,法律系統對很多英語非母語者來說很複雜,甚至對講英文者也有一定挑戰,因此成立HEART,幫助有需要者更好應對仇恨犯罪。

陳家揚說,近月來媒體對仇恨犯罪的報導減少,但實際上這類案件幾乎每天都還在發生,仍有很多人需要幫助。

州長霍楚(Kathy Hochul)也到場,感謝AABANY在過去兩年中的貢獻,特別指出亞裔社區非常需要法律援助相關服務,民眾需要法律指導,明白自身權益。

會上還表彰了兩位業界領導力傑出女性,一位是全球智慧財產權(Global Intellectual Property)高級法律總監Flora Feng,另一位則是特許學校Zeta Charter Schools的創始人兼首席執行官Emily A. Kim。