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人力中心50周年籌款晚會 表彰貢獻者

記者顏嘉瑩╱紐約報導
人力中心28日晚在曼哈頓中城舉行慶祝成立50周年籌款晚會，表彰多個個人及組織。(記者顏嘉瑩╱攝影)
人力中心28日晚在曼哈頓中城舉行慶祝成立50周年籌款晚會，表彰多個個人及組織。(記者顏嘉瑩╱攝影)

華埠人力中心日前在曼哈頓中城舉行慶祝成立50周年籌款晚會；會上表彰多個個人及組織，頒發三個獎項，感謝他們在過去50年中，對該組織和社區的付出。

人力中心行政總監李康誠表示，晚會主要慶祝人力中心幫助社區發展職業生涯，和培育小企業的50載歲月；今年特別的是，在人力中心過去50年的歷史中，在每十年中選出表彰者頒發獎項，也代表著陪伴該組織一直以來的成長。

當晚頒發的獎項，包括「慈善合作夥伴獎」、「人力中心傳承獎」，以及「人力中心移民精神獎」；慈善合作夥伴獎由韓美社區基金會獲得；人力中心傳承獎得獎者為林嘉榮、楊甘保、顧培德和梁經緯；人力中心移民精神獎獲獎者則包括陳曉雲、湯偉傑和David Han等人。

其中代表1970年代的獲獎者林嘉榮，為李林廣告公司(L3 Advertising)的聯合創始人兼總裁；他在多年前曾經參加人力中心的會計培訓項目，如今他被公認為「亞裔美國人廣告之父」，透過向主流社會開放亞裔美國人的市場，並為大量亞裔移民創造就業機會，因而獲獎。

代表2010年代後的新移民獲獎者陳曉雲，則是於2011年在人力中心的協助下，在布碌崙(布魯克林)開啟了美甲沙龍事業；身為Reedchy Nails &Spa的業主，陳曉雲成功如今將美甲沙龍店拓展至兩間店面，並為社區提供16個工作機會。

移民 亞裔 華埠

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