迎母親節 法拉盛兩大商圈打卡抽獎拍美照

天景購物中心訂於5月1日下午1時至6時，舉辦主題為「幸福時刻Photo MOMentos」的免費拍照活動。（天景購物中心提供）

母親節 即將來臨，法拉盛兩大商圈—天景購物中心(Skyview)和天廣新天地(Tangram)，將分別於5月1日(周日)和5月7日(周六)，舉辦母親節慶祝活動，為到場民眾提供免費禮物、網美打卡拍照點、及現場抽獎活動。

主題為「幸福時刻Photo MOMentos」的天景購物中心母親節活動，主要為現場民眾提供和母親一起拍攝免費復古全家福寫真的機會。ShopCore美東區行銷經理孫偉家表示，今年是疫情後商場首次舉辦線下母親節活動，主辦單位將在四樓的FOREVER 21店旁廣場，打造大型的實景攝影 棚，包括70年代的復古花車與拱門花海，伴隨著現場DJ，讓民主與母親在室內花園的懷舊氣氛中，免費拍攝全家福寫真，

天景購物中心免費全家福活動時間為5月1日下午1時至6時，現場將由攝影師拍攝、印製照片、並附贈精美相框，幫助民眾留存當日的幸福瞬間。

天廣新天地訂於5月7日中午12時30分至下午3時，舉辦主題為「MOMents with Mom」的家庭互動的母親節慶祝活動；國會眾議員孟昭文、州參議員 劉醇逸、州參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)將出席。

到場群眾可獲得一張同母親在花牆前的合照，獲得免費康乃馨贈送母親，也可在當日的母親節手繪站，為母親製作精美禮卡，並伴隨現場DJ音樂和母親共舞。

天廣新天地還將舉辦現場免費抽獎活動，獎品包括不同形式的CuppaTea、台灣甜品Meet Fresh、XLK火鍋和MUSE髮廊等商場店鋪驚喜。天廣新天地活動為免費入場，提前註冊網址為：https://forms.gle/SLPigyHkx1KBvnBA8。