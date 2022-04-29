我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

消防員克萊因殉職 亞當斯與數百人追思

記者胡聲橋／紐約報導
市長亞當斯(左一)和市消防局代理局長卡瓦納(左二)參加殉職消防員克萊因的追思會。(市長辦公室提供)
市長亞當斯(左一)和市消防局代理局長卡瓦納(左二)參加殉職消防員克萊因的追思會。(市長辦公室提供)

日前在救火時殉職的消防員克萊因(Timothy Klein)的追思會，28日在位於布碌崙(布魯克林)N大道的McManus殯儀館舉行；市長亞當斯(Eric Adams)，數百名消防員和克萊因的親友參加了追思會，共同回憶克萊因的生平和往事，緬懷和紀念這位消防英雄。

克萊因的追思會分兩場，分別在在下午和晚上舉行；克萊因靈柩的一側放著印有數字8和姓氏的紐約遊騎兵冰球隊的球衣，另一側放著他的消防員頭盔；克萊因在靈柩中身著消防員的制服，他已被追認為消防中隊長；靈堂的墻上掛著克萊因的照片，他都笑得很開心。

「他是最好的消防員，最好的兒子，還是最好的兄長。」市消防局代理局長卡瓦納(Laura Kavanagh)在發言中說，消防局對克萊因的去世感到心碎，他是因為冒著生命危險去拯救他人而離開我們的；克萊恩的家族有服務於消防局的傳統，他勇敢地追隨了家人的腳步。

31歲英年早逝的克萊因，身後留下了他的父親派翠克(Patrick)(曾是市消防員消防員)，他的母親戴安娜(Diane)和三個姐妹。75歲的希利(Bo Healey)是克萊因家的老朋友，他說，克萊因家族是一個榜樣。

市消防局表示，他們正在啟動一項紀念克萊因的基金，將為兩個組織提供資助：市消防局家屬交通基金會和為消防員抗爭基金會；克萊因生前曾參與這兩個組織的活動，他曾經幫助一個消防員家庭修建了一條殘疾人通道，方便那名消防員坐輪椅的孩子出入。

克萊因24日在撲救布碌崙的一處住宅大火時，被坍塌的屋頂困在大火中，未能逃生；他是紐約市今年第二位殉職的消防員，也是市消防局第1157名因公殉職的消防員；他的葬禮訂於29日(周五)上午11時在皇后區Belle Harbor的聖方濟各·沙雷氏教堂(St. Francis de Sales Church)舉行。

布碌崙 方濟各 亞當斯

上一則

「701跌打鎮痛膏」活血止痛、袪風去濕

下一則

紐約客談／正義不會從天降 華人應多挺身而出

延伸閱讀

殉職消防員克萊因29日葬禮 親友緬懷英雄

殉職消防員克萊因29日葬禮 親友緬懷英雄

布碌崙大火2死 同僚緬懷殉職消防員

布碌崙大火2死 同僚緬懷殉職消防員
紐約布魯克林周日火災2死 一為消防隊員 一為自閉症住戶

紐約布魯克林周日火災2死 一為消防隊員 一為自閉症住戶
紀念李尤娜藝術展 西村展出

紀念李尤娜藝術展 西村展出
紀念華埠李尤娜藝術展西村展出

紀念華埠李尤娜藝術展西村展出

熱門新聞

男童原本只是動手術拔牙，卻因不明原因慘變植物人。(家長提供)

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

2022-04-23 07:29
勃訥拉。(取自臉書)

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

2022-04-21 12:15
照片中的男子，涉嫌在紐約法拉盛地鐵欲強擄22歲華女性侵。(擷自推特)

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

2022-04-26 14:25
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急

2022-04-27 19:11
兇嫌勃訥拉(左)和被害人蓋兒(右)。(取自臉書)

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

2022-04-25 10:10
61分局警員向華人耆老報告近來頻發的犯罪活動。(記者顏潔恩/攝影)

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

2022-04-28 07:51

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝