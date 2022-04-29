消防員克萊因殉職 亞當斯與數百人追思

市長亞當斯(左一)和市消防局代理局長卡瓦納(左二)參加殉職消防員克萊因的追思會。(市長辦公室提供)

日前在救火時殉職的消防員克萊因(Timothy Klein)的追思會，28日在位於布碌崙 (布魯克林)N大道的McManus殯儀館舉行；市長亞當斯 (Eric Adams)，數百名消防員和克萊因的親友參加了追思會，共同回憶克萊因的生平和往事，緬懷和紀念這位消防英雄。

克萊因的追思會分兩場，分別在在下午和晚上舉行；克萊因靈柩的一側放著印有數字8和姓氏的紐約遊騎兵冰球隊的球衣，另一側放著他的消防員頭盔；克萊因在靈柩中身著消防員的制服，他已被追認為消防中隊長；靈堂的墻上掛著克萊因的照片，他都笑得很開心。

「他是最好的消防員，最好的兒子，還是最好的兄長。」市消防局代理局長卡瓦納(Laura Kavanagh)在發言中說，消防局對克萊因的去世感到心碎，他是因為冒著生命危險去拯救他人而離開我們的；克萊恩的家族有服務於消防局的傳統，他勇敢地追隨了家人的腳步。

31歲英年早逝的克萊因，身後留下了他的父親派翠克(Patrick)(曾是市消防員消防員)，他的母親戴安娜(Diane)和三個姐妹。75歲的希利(Bo Healey)是克萊因家的老朋友，他說，克萊因家族是一個榜樣。

市消防局表示，他們正在啟動一項紀念克萊因的基金，將為兩個組織提供資助：市消防局家屬交通基金會和為消防員抗爭基金會；克萊因生前曾參與這兩個組織的活動，他曾經幫助一個消防員家庭修建了一條殘疾人通道，方便那名消防員坐輪椅的孩子出入。

克萊因24日在撲救布碌崙的一處住宅大火時，被坍塌的屋頂困在大火中，未能逃生；他是紐約市今年第二位殉職的消防員，也是市消防局第1157名因公殉職的消防員；他的葬禮訂於29日(周五)上午11時在皇后區Belle Harbor的聖方濟各 ·沙雷氏教堂(St. Francis de Sales Church)舉行。