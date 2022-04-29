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招聘寫薪資推遲至11月 華人業者：無法緩解招工困境

記者和釗宇／紐約報導
紐約市薪資披露法要求雇主在招聘時必須寫明最低和最高工資信息，將推遲至11月實施；圖為華人餐廳的招聘海報。（記者和釗宇／攝影）
紐約市薪資披露法要求雇主在招聘時必須寫明最低和最高工資信息，將推遲至11月實施；圖為華人餐廳的招聘海報。（記者和釗宇／攝影）

市議會去年通過薪資披露法(salary transparency law)，要求雇主在招聘時必須寫明最低和最高工資信息，但遭到業界反彈；市議會28日通過該法的修正案，將實施時間從5月15日推遲至11月，並且增加了豁免情況和合規協助措施；不過，華人餐飲業者表示，該法案無法緩解當前招工難的狀況。

去年12月，市議會通過薪資披露法，要求擁有四名或以上員工的公司，在招聘廣告中標明該公司為每個職位支付的最低和最高工資，新法5月15日生效；該法律也適用於雇主的內部招聘過程，如內部晉升或調動；如果未能執行，即構成非法歧視性行為，市人權委員會有權對非法的歧視性做法處以最高12萬5000元的的罰款或其它民事處罰。

不過，這項法案遭到商界反彈，認為準備時間太短，而且不利於實現招聘多元化和薪資平等；商界還提出，應把適用企業人數門檻從四人提升至15人，避免小企業遭受不公平的罰款。

市議會本月5日曾對修正案舉行公聽，在諮詢各方意見後，對法案文本進行了修訂，增加了多項豁免條款；根據修訂，僅發出一般招聘公告但未明列工作職務的雇主可豁免；但是，允許遠距上班的招聘崗位，只要員工本人在紐約市，仍須披露薪資區間。

對於是否應該提升適用企業的人數要求，修正案仍維持了四人的適用門檻，但為防止小企業罰款負擔過重，對於首次違規的企業，市府將在罰款前協助改正，從而免於罰款；修正案還禁止求職者因為企業違反薪資披露法而提起訴訟，但現任員工仍保有訴訟權利；為了給業界準備時間，法案將推遲六個月生效。

不過，曼哈頓華埠餐飲業者普遍表示該法案對餐館招工影響不大；擺也街(Bayard St.)一家蛋糕店經理陳航說，雖然現在對法案具體內容還不了解，但無論如何都無法緩解餐館招工難的現狀，因為疫情以來政府發錢太多，很多人不願出來工作。

另一家餐館經理李先生也表示，「疫情以來人口流動已經停止，美國本土的工人不願意到華人餐館上班」；此外，華人餐飲業招聘主要通過網上平台，而網上平台招聘時都會寫明薪資區間，已經是常規操作，「我們一直是按這個規則做的。」

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