新預算2200億 州政府籲華社積極參與採購流程

州總務局華裔局長梅雪雲呼籲華社組織和企業積極參與州府的撥款和採購流程。（記者和釗宇／攝影）

州府28日派員前來曼哈頓華埠 紐約中華公所，介紹2023財年預算 情況，州總務局(Office of General Services)華裔局長梅雪雲(Jeanette Moy)呼籲華社組織和企業積極參與州府的撥款和採購流程；中華公所主席曾偉康則表示，希望州府未來加大對亞裔社區的投資 。

梅雪雲介紹，州府新財年預算高達2200億元，雖然是史上最多，但也預留了足夠的儲備；新財年預算加大了減稅力度，預計將惠及全州610萬納稅人，其中紐約市有超過220萬納稅人受益；此外，包括華埠在內的小商業者在疫情中受傷嚴重，州府將在新財年為小商業者提供2億5000萬元用於支付疫情相關的成本。

此外，州府還將投資315億元用於教育，為史上最多；新財年預算中還有200億元用於改善醫療及提高醫療人員待遇，328億元投資基礎設施，用於維修橋樑、道路和公共交通；新財年還將移民語言服務項目撥款作為固定項目，為全美規模最大的語言服務投資。

州長辦公室公共安全副秘書索樂(Marcos Soler)介紹了預算中有關保釋制度改革的內容，包括允許對更多慣犯、仇恨犯罪嫌疑人和槍枝暴力犯罪嫌疑人設保釋金，允許法官將嫌疑人的犯罪紀錄納入考量，確定此人是否可能對他人或群體造成傷害；州府在新財年撥款2500萬元用於打擊仇恨犯罪，「州長非常理解亞裔社區的遭遇，這對亞裔社區尤其重要。」

州長辦公室公共安全副秘書索樂介紹了預算中有關保釋制度改革的內容。（記者和釗宇／攝影）

梅雪雲說，新財年已於4月1日開始，下一步就是有效利用資金，州總務局正在招募人手落實預算，呼籲華裔青年踴躍應聘；她表示，州總務局也掌管採購，她呼籲華裔社區和企業組織積極申請資金和投標，州府也會促進少數族裔和女性企業更方便地獲得合同。

曾偉康表示，州府此前撥款2000萬元振興華埠社區，「這是一個好的開始，希望州府日後繼續增加對華埠的投資。」