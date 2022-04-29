我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

新預算2200億 州政府籲華社積極參與採購流程

記者和釗宇／紐約報導
州總務局華裔局長梅雪雲呼籲華社組織和企業積極參與州府的撥款和採購流程。（記者和釗宇／攝影）
州總務局華裔局長梅雪雲呼籲華社組織和企業積極參與州府的撥款和採購流程。（記者和釗宇／攝影）

州府28日派員前來曼哈頓華埠紐約中華公所，介紹2023財年預算情況，州總務局(Office of General Services)華裔局長梅雪雲(Jeanette Moy)呼籲華社組織和企業積極參與州府的撥款和採購流程；中華公所主席曾偉康則表示，希望州府未來加大對亞裔社區的投資

梅雪雲介紹，州府新財年預算高達2200億元，雖然是史上最多，但也預留了足夠的儲備；新財年預算加大了減稅力度，預計將惠及全州610萬納稅人，其中紐約市有超過220萬納稅人受益；此外，包括華埠在內的小商業者在疫情中受傷嚴重，州府將在新財年為小商業者提供2億5000萬元用於支付疫情相關的成本。

此外，州府還將投資315億元用於教育，為史上最多；新財年預算中還有200億元用於改善醫療及提高醫療人員待遇，328億元投資基礎設施，用於維修橋樑、道路和公共交通；新財年還將移民語言服務項目撥款作為固定項目，為全美規模最大的語言服務投資。

州長辦公室公共安全副秘書索樂(Marcos Soler)介紹了預算中有關保釋制度改革的內容，包括允許對更多慣犯、仇恨犯罪嫌疑人和槍枝暴力犯罪嫌疑人設保釋金，允許法官將嫌疑人的犯罪紀錄納入考量，確定此人是否可能對他人或群體造成傷害；州府在新財年撥款2500萬元用於打擊仇恨犯罪，「州長非常理解亞裔社區的遭遇，這對亞裔社區尤其重要。」

州長辦公室公共安全副秘書索樂介紹了預算中有關保釋制度改革的內容。（記者和釗宇／攝...
州長辦公室公共安全副秘書索樂介紹了預算中有關保釋制度改革的內容。（記者和釗宇／攝影）

梅雪雲說，新財年已於4月1日開始，下一步就是有效利用資金，州總務局正在招募人手落實預算，呼籲華裔青年踴躍應聘；她表示，州總務局也掌管採購，她呼籲華裔社區和企業組織積極申請資金和投標，州府也會促進少數族裔和女性企業更方便地獲得合同。

曾偉康表示，州府此前撥款2000萬元振興華埠社區，「這是一個好的開始，希望州府日後繼續增加對華埠的投資。」

紐約州府28日派員前來曼哈頓華埠紐約中華公所介紹2023財年預算情況。（記者和釗...
紐約州府28日派員前來曼哈頓華埠紐約中華公所介紹2023財年預算情況。（記者和釗宇／攝影）

預算 投資 華埠

上一則

「701跌打鎮痛膏」活血止痛、袪風去濕

下一則

紐約客談／正義不會從天降 華人應多挺身而出

延伸閱讀

出席MTA理事會 霍楚： MTA口罩令近期無望解封

出席MTA理事會 霍楚： MTA口罩令近期無望解封
1871洛杉磯華埠大屠殺 血淚斑斑

1871洛杉磯華埠大屠殺 血淚斑斑
弊大於利 維州參議會否決停徵汽油稅

弊大於利 維州參議會否決停徵汽油稅
亞太裔領袖壁畫華埠揭幕 原版人物、官員出席賀

亞太裔領袖壁畫華埠揭幕 原版人物、官員出席賀
州議會通過 未來2年暫停發放虛擬貨幣挖礦牌照

州議會通過 未來2年暫停發放虛擬貨幣挖礦牌照

熱門新聞

男童原本只是動手術拔牙，卻因不明原因慘變植物人。(家長提供)

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

2022-04-23 07:29
勃訥拉。(取自臉書)

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

2022-04-21 12:15
照片中的男子，涉嫌在紐約法拉盛地鐵欲強擄22歲華女性侵。(擷自推特)

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

2022-04-26 14:25
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急

2022-04-27 19:11
兇嫌勃訥拉(左)和被害人蓋兒(右)。(取自臉書)

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

2022-04-25 10:10
61分局警員向華人耆老報告近來頻發的犯罪活動。(記者顏潔恩/攝影)

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

2022-04-28 07:51

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝