新預算2200億 州政府籲華社積極參與採購流程
州府28日派員前來曼哈頓華埠紐約中華公所，介紹2023財年預算情況，州總務局(Office of General Services)華裔局長梅雪雲(Jeanette Moy)呼籲華社組織和企業積極參與州府的撥款和採購流程；中華公所主席曾偉康則表示，希望州府未來加大對亞裔社區的投資。
梅雪雲介紹，州府新財年預算高達2200億元，雖然是史上最多，但也預留了足夠的儲備；新財年預算加大了減稅力度，預計將惠及全州610萬納稅人，其中紐約市有超過220萬納稅人受益；此外，包括華埠在內的小商業者在疫情中受傷嚴重，州府將在新財年為小商業者提供2億5000萬元用於支付疫情相關的成本。
此外，州府還將投資315億元用於教育，為史上最多；新財年預算中還有200億元用於改善醫療及提高醫療人員待遇，328億元投資基礎設施，用於維修橋樑、道路和公共交通；新財年還將移民語言服務項目撥款作為固定項目，為全美規模最大的語言服務投資。
州長辦公室公共安全副秘書索樂(Marcos Soler)介紹了預算中有關保釋制度改革的內容，包括允許對更多慣犯、仇恨犯罪嫌疑人和槍枝暴力犯罪嫌疑人設保釋金，允許法官將嫌疑人的犯罪紀錄納入考量，確定此人是否可能對他人或群體造成傷害；州府在新財年撥款2500萬元用於打擊仇恨犯罪，「州長非常理解亞裔社區的遭遇，這對亞裔社區尤其重要。」
梅雪雲說，新財年已於4月1日開始，下一步就是有效利用資金，州總務局正在招募人手落實預算，呼籲華裔青年踴躍應聘；她表示，州總務局也掌管採購，她呼籲華裔社區和企業組織積極申請資金和投標，州府也會促進少數族裔和女性企業更方便地獲得合同。
曾偉康表示，州府此前撥款2000萬元振興華埠社區，「這是一個好的開始，希望州府日後繼續增加對華埠的投資。」
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