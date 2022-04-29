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亞太裔社區新預算翻倍 民代喜迎傳統月

記者和釗宇／紐約報導
「亞太裔平等預算聯盟」28日在曼哈頓下城舉行記者會，慶祝紐約州新財年預算中亞太裔社區拿到2000萬元預算。（記者和釗宇／攝影）
「亞太裔平等預算聯盟」28日在曼哈頓下城舉行記者會，慶祝紐約州新財年預算中亞太裔社區拿到2000萬元預算。（記者和釗宇／攝影）

州參議員劉醇逸、州眾議員牛毓琳等紐約州議會民代，28日與「亞太裔平等預算聯盟」(AAPI Equity Budget Coalition)在曼哈頓下城舉行記者會，慶祝紐約州新財年預算中亞太裔社區拿到2000萬元預算，同時慶祝下個月將到來的亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)。

影音來源：記者和釗宇

「亞太裔平等預算聯盟」由50個亞太裔社區民代和社區組織創立，該聯盟今年初曾發表聲明稱，疫情以來亞太裔受傷尤其嚴重，而且面臨嚴重的仇恨犯罪問題，但州府長期以來對亞太裔社區的投資不足；在2023財年預算中，州府為亞太裔社區投資2000萬元，比上一財年的投資翻倍，該聯盟呼籲州府未來持續為亞太裔社區分配公平的預算。

5月是亞太裔傳統月，這一傳統在1990年由老布希總統簽署成法，目的是紀念亞太裔對美國歷史和文化的貢獻；「亞太裔平等預算聯盟」表示，州府2000億元的撥款是亞太裔傳統月啟動的好契機。

劉醇逸表示，過去兩年來亞太裔一直飽受種族歧視和暴力襲擊，「我們選擇背負這段共同的經歷，將此轉化為行動，在未來撫平創傷；本次州府歷史性的投資將為我們的社區組織提供更多工具來服務社區，真正地打擊過去兩年的仇恨犯罪，並投資教育、語言服務和增加各種社區資源；在亞太裔傳統月到來之際，我們呼籲所有足以的紐約人加入我們，為所有民眾打造更光明、更安全、更和諧的未來。」

牛毓琳說，幫助社區爭取2000萬元的撥款讓她感到驕傲，「亞太裔遭受疫情和種族暴力的雙重攻擊，但我們都知道，亞太裔在歷史上一直飽受暴力攻擊和投資不足，早就應該享有更加公平的預算；本次的撥款是一個進步，將改變我們的社區長期以來被政府忽視的狀況。」

牛毓琳說，幫助社區爭取2000萬元的撥款讓她感到驕傲。（記者和釗宇／攝影）
牛毓琳說，幫助社區爭取2000萬元的撥款讓她感到驕傲。（記者和釗宇／攝影）

預算 投資 疫情

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