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亞太裔選區重畫里民會 籲亞裔積極發聲

記者張晨／紐約報導
歐陽蕭安為民眾進行宣導，希望亞太裔在市議員選區中更集中。(記者張晨／攝影)
歐陽蕭安為民眾進行宣導，希望亞太裔在市議員選區中更集中。(記者張晨／攝影)

根據2020年人口普查數據，紐約市亞裔人口大增，促使亞裔組織積極提出選區重畫，希望能將亞裔社區的共同利益反映在新的選區畫分地圖中，並從中選出能代表其聲音的民選官員；亞太裔投票聯盟(APA Voice)組成的「亞太裔投票聯盟選區重畫工作組」(APA VOICE Redistricting Task Force)，於27日在華埠舉行里民會，為居民宣導其重要性。

目前，紐約市有六個國會選區擁有較多的亞太裔居民，其中覆蓋皇后區法拉盛、貝賽(Bayside)、森林小丘(Forest Hills)等地的國會第六選區，亞太裔選民占39.8%；覆蓋曼哈頓上西區、中城和下城的西邊以及部分布碌崙(布魯克林)的第十選區，亞太裔選民占18.8%；曼哈頓下東城的第七選區有18%的亞太裔選民。

亞太裔投票聯盟顧問歐陽蕭安表示，居住地更集中的亞裔民眾，有機會選出更能反映其需求的民選官員，這對長期以來缺乏資源投入的亞裔民眾相當重要，尤其是該族裔的人口又在上升狀態。

她認為，這都不是別人拱手相送的，而是各維權團體和亞裔民眾努力的結果；她希望在市議員選區重畫的過程中，亞裔能再次積極發聲，竭誠努力，取得相似、甚至更好的結果。

亞裔 投票 紐約市

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