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中領館 4／30在日落公園為耆老辦健在證明

記者顏潔恩／紐約報導
美國亞裔社團聯合總會承辦為耆老辦理健在證明活動。(記者顏潔恩／攝影)
美國亞裔社團聯合總會承辦為耆老辦理健在證明活動。(記者顏潔恩／攝影)

由中國駐紐約總領事館主辦、美國亞裔社團聯合總會承辦的「為耆老辦理健在證明活動」，將於4月30日(周六)在布碌崙(布魯克林)日落公園華社舉行；當天將是在布魯克林的最後一場活動，亞總會呼籲有需要的長者把握時機前來辦理。

辦證的長者從布魯克林到總領館路程並不方便，有時館內的等候時間也較長，因此中領館在今年前便通過和僑團合作，將領事服務帶入華人社區，提供便民服務。

亞總會會長陳善莊介紹，每年在這個時期已在中國辦理退休手續、或定期領取退休金或養老金的長者，都需辦理一年一度的「在境外居住人員領取養老金資格審核表」(健在證明)；30日將舉辦的活動，是在布碌崙華社的最後一場活動，有需要的民眾抓緊機會；申請人需攜帶護照原件及複印件、在美居留證件原件及複印件(如綠卡)。

亞總會常務會長姜書棟提醒，若申請者的有關證件已過期，那就無法受理，民眾還需親自到中領館跑一趟完成手續；在亞總會的協助下，當天填寫好資料的申請者會在一周左右的時間，收到線上辦理的通知，民眾需多加留意。

另一方面，無法出席當日活動的民眾也可使用「中國領事」手機APP軟體辦理健在證明，如有疑問或需要其他協助，可撥電至(929) 999-8800、(646) 523-2340查詢詳情。

活動將於30日下午2時至4時舉行，長者不用提前登記，直接前往金皇廷酒家即可，地址是布魯克林62街618號；當日若見大排長龍也無需擔憂，服務時間將會延長，工作人員將協助所有人都辦理好證明，另外出席者仍要配戴好口罩，注意防疫。

布魯克林 退休金 布碌崙

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