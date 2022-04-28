新科紐約台商會會長白育青 訪世報

紐約世界日報社長張宗智(左三)27日歡迎紐約台商會新任會長白育青(左二)等人，右起為理事李金標、前會長莊振輝、卸任會長江俊霖，左一為黃文達。(記者魏斯晨／攝影)

新任紐約台灣商會會長白育青與卸任會長江俊霖等多位商會理事，27日拜會世界日報 ，受到社長張宗智歡迎。

執業會計師白育青介紹迄今邁入45年的紐約台商會歷史，說明社區變化及出任會長的理念。自幼來自台灣的白育青表示他成長於曼哈頓華埠一般家庭，靠自己努力，學得一技之長，服務社區外，更能貢獻商會。白育青去年曾參與法拉盛 市議員選舉。

從事建築行業的卸任會長江俊霖在任職前曾代表商會協調各方，在疫情初期為社區與醫院捐贈大量N95口罩等防疫物資，展現商會在社區的正向力量。他在發言中強調當下各種資訊氾濫，假資訊辨識不易以及報導核實的重要性。

同時兼任總編輯的張宗智說明當前世界日報編輯方針與編採過程，強調報導多元化與服務社區，提供詳實有用資訊的宗旨，協助各地華人 盡快與美國生活接軌。他表示，世界日報的影響力來自讀者，也感謝全體社區支持。

服務社區多年的商會理事莊振輝指出華人團結非常重要，結合一起才能爭取權益。他舉例法拉盛109分局責任維護社區治安，必須主動，不能歧視，華人必須要發聲報案。他表示，接任商會總幹事的江俊輝同時擔任109分局警民協會副會長，更能發揮保護華人的功能，對商會與社區繁榮更是好事。

到訪的還有該會祕書長黃文達、理事李金標、祕書廖祐德等。