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出席MTA理事會 霍楚： MTA口罩令近期無望解封

編譯孫梁╱綜合27日電
州長霍楚27日表示，近期內沒有計畫取消捷運系統的口罩令。(記者張心╱攝影)
州長霍楚27日表示，近期內沒有計畫取消捷運系統的口罩令。(記者張心╱攝影)

紐約州的許多防疫限制即將到期，但州長霍楚27日表示，近期內沒有計畫取消捷運系統的口罩令；州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)認為，在捷運系統和感染風險較高的其他公眾場合，仍有必要繼續維持口罩令。

衛生部門有權根據緊急法規制定口罩令等具體政策，全州的口罩令預計將至少延長到7月20日，意味著儘管不會很快到期，但隨時會被州府終止。

州長辦公室發布的疫情災難緊急行政令將在5月15日到期，如要繼續維持則需每月延長，霍楚迄今已延長了五次，但不知她是否準備繼續延長。霍楚通常不會提前宣布她的防疫政策會否有變，往往是在最後期限到來前，與衛生部門協商和分析數據後再做決定。

霍楚27日在曼哈頓出席了大都會運輸署(MTA)理事會的會議，為在任州長首次親自與會；霍楚在會上說，她見到很多人仍戴口罩。

由於MTA由紐約市和紐約州共管，如果市府希望繼續維持口罩令，不知會對大眾交通系統產生何種影響。地方政府總是希望實行比州府要求更嚴的防疫政策，市長亞當斯(Eric Adams)表示，他尚未準備好取消地鐵的口罩令，他和州長如何取得一致仍有待觀察。

霍楚上周表示，她希望短期內繼續維持口罩令，但沒有說明維持多久。

面對聯邦法官上周做出否決口罩令的裁決，霍楚表示，這只是聯邦法官的程序否決，僅對旅行有效，而不意味著主管防疫的聯邦衛生部門改變了政策，聯邦疾病防治中心(CDC)仍鼓勵民眾在接種背景不明的公眾場合戴口罩。

紐約州的感染人數近來增多，在全國高風險的40個郡中，紐約州占23個。但全州的住院率一直保持在可控的低水平，儘管每10萬人的新感染住院人數過去數周增加，但仍遠低於Omicron今年1月高峰期的創紀錄水平。霍楚說，全州約半數的新感染者沒有住院，表明他們是輕症。

霍楚說：「對付疫情的最佳武器是疫苗，沒有接種的人請接種並打加強針。如有任何症狀和感覺不適，請做檢測。如果檢測陽性，請問醫生如何治療，並避免與他人接觸。」

口罩 霍楚 紐約州

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