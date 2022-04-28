共和黨提維護社區法案 史島議員轟遭到無視

共和黨州眾議員雷利(左)、州眾議員譚杜喜(右)發布聯合聲明，指責州府民主黨人阻擾立法者提出改善公眾安全的法案。(取自州眾議會網站)

紐約州眾議會法規委員會(Assembly Codes Committee)日前在州府，針對兩黨立法者提出的法案討論；委員會成員之一的史泰登島共和黨 州眾議員雷利(Michael Reilly)和譚杜喜(Michael Tannousis)27日發布聯合聲明，指責民主黨 人持續採取對犯罪手軟(soft on crime)政策，忽視並阻擾由共和黨人提出的改善公眾安全的法案。

兩人在信中指出，長達一小時的會議中，共和黨議員提出的50項法案未經審議或討論就被擱置在一邊，這些法案中不少由紐約市共和黨立法者提出，希望加強城市的公眾安全。

法案包括：恢復與保釋改革相關的法官自由裁量權、頒布Randolph Holder警官法案，確保對公眾具有威脅的犯罪者進入轉移計畫，起到保護作用；以輕罪或重罪起訴持有、展示、或使用任何類型槍械的犯罪者，授權法官對他們設保或要求其拘留在監管環境中、在擁擠的公眾場所開槍、以傷害為目的犯罪應被列為B級暴力重罪等。

據議員提供的統計數據，民主黨人「對犯罪手軟」的政策已造成今年前三個月的整體犯罪，較去年同期上升44%、其中主要犯罪上漲37%、槍擊案上漲16%，今年2月至3月間，地鐵 內爆發的攻擊案激增50%。

此前有民調顯示，紐約客目前最大的擔憂是治安問題，也認為州府的保釋法案收緊規定起不到作用，很有可能會持續增加犯罪或持平數量，無法達到減少效果。

「我覺得最不可思議的是，幾乎過去三年，州府民主黨人拒絕了所有共和黨立法者每一次試圖糾正對公眾帶來危險政策的法案」，雷利表示，紐約居高不下的犯罪率是對犯罪者手軟而營造出的結果，一些激進派的政客根本對保障公眾安全無意識；我們要求兩黨人的聲音都被聽見，否則難以向正確的方向前進。

「我們提供了能解決保釋政策問題的機會，可州府民主黨人卻再次駁回」，譚杜喜說，應由法官、而不是州府官員來決定犯罪者的去向；每個案件情況不同，法官更能依據不同的案件性質，作出對公眾最佳的選擇。