州議會通過 未來2年暫停發放虛擬貨幣挖礦牌照

州眾議會日前通過法案，規定未來兩年內停發虛擬貨幣挖礦牌照。(美聯社)

紐約州 眾議會日前通過法案，規定未來兩年內停發虛擬貨幣 挖礦牌照，以避免能源消耗帶來的環境問題，並要求州環保廳(Department of Environmental Conservation)對虛擬貨幣挖礦活動進行環境影響評估，看挖礦活動是否會對州府設定的清潔能源轉換目標造成影響。

此前上州一些環保組織一直在推動州府對挖礦行為加強監管，主因挖礦所需的服務器運轉需耗費大量能源，恐不利於紐約州達成減少溫室氣體排放的目標，一些挖礦活動甚至是在被改裝過的發電廠進行的；此前紐約州已經通過立法，要求到2040年實現零排放，並到2050年將溫室氣體量減少85%。

紐約地球正義政策倡議(New York Policy Advocate for Earthjustice)的墨蘭(Liz Moran)表示，若挖礦許可不斷增加，紐約州的減排目標就不可能達成，「根據氣候學者的研究，為避免災難性的氣候變遷，全球必須盡快擺脫化石燃料、降低溫室氣體排放，但繼續許可挖礦行為顯然與這一目標背道而馳。」

不過，幣圈人士對這一法案表示批評；幣圈遊說機構區塊鏈協會(Blockchain Association)的奧爾森(John Olsen)表示，雖然這一法案的初衷是減少挖礦產生的溫室氣體排放，「但這將產生不利的經濟影響，高薪工作崗位將流向其他對挖礦行為監管比較鬆的州。」

但提出這一法案的州眾議員凱利斯(Anna Kelles)澄清，這一法案並不是禁止比特幣 和其他加密貨幣挖礦，也不會禁止比特幣的交易、投資和使用，對現有產業影響較小。