治新冠後遺症 紐約新設三家專科醫院

紐約市府與市公立醫院系統，設立了三家新冠專科醫院，提供新冠長期後遺症病患一站式服務。(美聯社)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)攜手紐約市公立醫院系統(NYC Health+Hospitals)，在受疫情影響最大的三個地區設立了三家新冠專科醫院；近日位於布碌崙 (布魯克林)的醫院新開張，為那些新冠長期後遺症(long COVID)病患提供一站式服務，直至他們康復。

這三家新冠專科醫院中，最晚完工並投入使用的是位於布碌崙(布魯克林)的醫院；另兩家專科醫院分別位於布朗士的特雷蒙(Tremont)和皇后區的傑克森高地(Jackson Heights)。

亞當斯說，紐約市致力於確保所有受新冠疫情影響的紐約人，包括那些長期與新冠搏鬥的人，都擁有使他們完全康復所需的資源，這就是設立這三家新冠專科醫院的目的。

這些專科醫院為那些正與新冠後遺症搏鬥的紐約居民提供一站式服務。新冠在不同病人的身上有不同的表現。對有些病人來說，在急性感染後會出現後遺症，比如疲勞、肌肉無力、腦霧(brain fog)和脫髮等。

由於新冠後遺症會帶來各種長期影響，這三家醫院在肺科、心臟科、放射科、兒科、牙科和心理健康方面都有專科服務，以及與之匹配的最先進的設備，比如負壓艙。

市公立醫院系統門診照護和人口健康處高級副主管Ted Long說，在通常情況下，這樣的醫院需要六年才能建成，現在六個月就完成了。

Long說，他面臨的最大挑戰之一就是讓病人認識到新冠長期後遺症(long COVID)確實存在，病患不應在家裡默默忍受，而是應該積極到醫院接受治療。

市公立醫院系統的善後計畫(aftercare program)詢問病人出院後的情況，為病患提供信息和醫療資源，還協調各種社區支持小組為病人提供幫助、申請經費，幫助他們度過生病期間，還協助申請殘疾福利、現金援助和住房等。

Long說，通過善後計畫，可以對病人進行跟蹤和檢測，了解病人是否有後遺症。該計畫還為新冠長期後遺症設立了一條熱線電話，以便與健康專家取得聯繫。對於那些可能對病情有疑問或有興趣瞭解更多的人，請撥打212-COVID19或212-268-4319並按「4」。