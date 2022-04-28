聯邦法官令限期3周提雷克島改革計畫 否則接管

聯邦法官限期紐約市三周內提出雷克島監獄改善計畫，否則將不排除由聯邦接管。(美聯社)

紐約市 雷克島監獄 (Rikers Island)問題一籮筐，曼哈頓聯邦法官斯溫(Laura Taylor Swain)下令，限期紐約市三周內提出改善計畫，否則將不排除由聯邦接管。

斯溫26日舉行線上聽證會，紐約市懲教局(DOC)局長莫利納(Louis Molina)被要求與會；法官不惜以聯邦接管醜聞纏縛的雷克島監獄相脅，莫利納承諾改善紐約市監獄。

斯溫2014年任命聯邦監察員馬丁(Steve Martin)監管雷克島，但該座監獄仍有人員配備、體質惡化和暴力等諸多問題；去年15名囚犯獄中死亡，今年至今已有3人死亡，光是3月就有60人左右打鬥刺傷。

法官要求的改善計畫將由紐約市和馬丁一同制定，限期在三周後的5月17日(周二)提交，並在隔周24日法庭聽證會上審核；馬丁和紐約市為改善雷克島已多次制訂安全及其他計畫，不見成效。

曼哈頓聯邦檢察官上周警告，如果市懲教局不改善問題，將要求獨立機構接管雷克島。

莫利納向斯溫保證，將全力依馬丁要求實施改革，聲稱他和馬丁並肩作戰，將致力排除官僚障礙以解決懲教局人員配備危機，實施計畫遏制監獄暴力。

莫利納稱，他承接的懲教局和雷克島內部充斥前市長白思豪(Bill de Blasio)團隊留下來的問題，前市府在預計關閉雷克島監獄的前提下，撤除資源。

馬丁的副手弗里德伯格(Anna Friedberg)稱，城市政策、現有合約和工會規則等法律障礙阻撓改革；紐約市須立即去除官僚障礙、採取積極行動、聘請外部專家並讓他們在家工作。

弗里德伯格列舉雷克島四大問題，包括安全、人員配備、被監禁人員的管理和問責制。

市獄警工會主席博西奧(Benny Boscio) 抨擊聯邦接管之說，認為懲教人員才應該是處理雷克島的人；博西奧表示，應給市長亞當斯 (Eric Adams)和莫利納時間做出必要改變。

市府律師稱，已與監察團隊針對雷克島改革達成共識，包括亞當斯日前透露的雇用578名新懲教人員。莫利納則說，改革正進行中。

亞當斯政府私下致信法院堅稱進行中的改革有進展，要求給予更多時間；信中提到，這些是世代相傳的挑戰，任何團隊都無法在不到四個月之內解決問題。