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華策會倡導日集會 呼籲市府確保移民社區撥款

記者和釗宇╱紐約報導
華策會總裁兼執行長何永康表示，移民社區的社會服務需求日益增長，市府在預算中也應公平體現。(記者和釗宇╱攝影)
華策會總裁兼執行長何永康表示，移民社區的社會服務需求日益增長，市府在預算中也應公平體現。(記者和釗宇╱攝影)

華人策劃協會27日在曼哈頓市政廳外舉行第五屆年度倡導日(Advocacy Day)集會，逾百民眾呼籲市府在新財年預算中，確保對移民社區的投資，以滿足移民工人就業、心理健康、長者服務、成人英語教育等需求。

(影音來源：記者和釗宇)

華策會總裁兼執行長何永康(Wayne Ho)表示，移民社區的社會服務需求日益增長，市府在預算中也應公平體現，「這意味著我們的社工應該得到公平的工資，我們所有的社會服務應該得到充足的撥款，因為我們在疫情之中一直處於一線；我們還需要確保成人英語教育等各項撥款，確保亞太裔社區的疫後恢復順利。」

華策會27日在曼哈頓市政廳外舉行第五屆年度倡導日集會，逾百民眾呼籲市府在新財年預...
華策會27日在曼哈頓市政廳外舉行第五屆年度倡導日集會，逾百民眾呼籲市府在新財年預算中確保對移民社區的投資。(記者和釗宇╱攝影)

華策會人瑞中心主任伍寶玲也帶領數十名長者參加集會，她表示，新冠疫情對長者的身心造成很大傷害，需要更多支持，「雖然長者孩子可能很孝順，但也都有自己要忙的工作，而且下一代可能只講英語，長者溝通不暢；有時老人家需要申請福利，看不懂英文材料，就交給孩子看，但孩子也只能用英文解釋，長者也聽不懂，這時長者就需要老人中心的社工服務；老人中心不光是社交場所，也是確保拿到支持資源的重要渠道。」

她說，「我們給老人家提供很多服務，但沒有資金就無法提供；現在市老人局給我們撥款非常少，很多時候需要自己籌款，來維護正常運轉，我們希望增加政府撥款，滿足長者家庭的需求。」

伍寶玲表示，新冠疫情對長者的身心造成很大傷害，需要更多支持。(記者和釗宇╱攝影)
伍寶玲表示，新冠疫情對長者的身心造成很大傷害，需要更多支持。(記者和釗宇╱攝影)

已經在華策會特殊需求項目從事四年社工工作的陳桂香說，許多擁有特殊需求兒童的家庭生活艱難，需要社會組織的協助；她表示，自己的女兒就罹患多種發展性疾病，「我做為新移民，不會說英語，在這裡也無親無故，很難拿到各種幫助資源；無助之際，加入華策會才讓我找到了支持，拿到了家庭所需要的幫助資源。」

在華策會特殊需求項目從事四年社工工作的陳桂香說，許多擁有特殊需求兒童的家庭生活艱...
在華策會特殊需求項目從事四年社工工作的陳桂香說，許多擁有特殊需求兒童的家庭生活艱難，需要社會組織的協助。(記者和釗宇╱攝影)

華裔民眾馮斌也表示，雖然兒子患有自閉症，但通過社區的幫助現在已經找到工作，也能為社會做出貢獻；「有特殊需求的孩子也應該有光明的未來，但是他們需要來自家庭、社區尤其是政府的更多幫助，這樣才能成為對社會有用的人；政府應該增加對移民社區組織的撥款，幫助更多像我兒子一樣的人。」

華策會27日在曼哈頓市政廳外舉行第五屆年度倡導日集會，逾百民眾呼籲市府在新財年預...
華策會27日在曼哈頓市政廳外舉行第五屆年度倡導日集會，逾百民眾呼籲市府在新財年預算中確保對移民社區的投資。(記者和釗宇/攝影)
華裔民眾馮斌表示，雖然兒子患有自閉症，但通過社區的幫助現在已經找到工作，也能為社...
華裔民眾馮斌表示，雖然兒子患有自閉症，但通過社區的幫助現在已經找到工作，也能為社會做出貢獻。(記者和釗宇╱攝影)
華策會人瑞中心主任伍寶玲(右)也帶領數十名長者參加集會。(記者和釗宇╱攝影)
華策會人瑞中心主任伍寶玲(右)也帶領數十名長者參加集會。(記者和釗宇╱攝影)

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