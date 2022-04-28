皇后區駕車隨機開槍 1亞裔少女中彈命危

3名青少年紐約皇后區新鮮草原遭槍擊，14歲亞裔女頸部中彈情況危急，警方封鎖現場調查。(記者曹健/攝影)

27日下午4時10分左右，三名青少年在紐約市皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)188街64-50號遭槍擊 ，其中一名14歲亞裔女子頸部中彈情況危急；嫌犯連開六槍後，乘坐一輛灰色轎車沿188街向北方向逃逸。

107分局局長、副督察(Deputy Inspector)陳建祖(Kevin Chan)接受本報採訪時表示，根據警方初步調查，該案是一起駕車隨機槍擊事件。

14歲的女性受害人和兩名18歲的男性受害人走在街上時，相繼遭到歹徒的開槍掃射，導致女子頸部中彈，被送往長島 猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)，預計尚有存活的機會；兩名男子其中一名左腿中彈，另一名臀部中彈，被送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)就醫，當前情況穩定。

陳建祖表示，歹徒前後相繼射傷了走在路上的三名青少年，作案動機和目的尚不清楚；據悉受害的三人並不相識。

目前該案仍在調查，傷者具體身份並未對外透露；警方正在鎖定嫌犯身份，調派額外警力進行全城搜捕。

警方呼籲民眾，若有線索提供者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。