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紐約客指地鐵警員玩手機 亞當斯：拍照發給我

記者張晨／紐約報導
亞當斯喊話民眾，看到警員執勤玩忽職守，可拍照舉報。(記者張晨/攝影)
亞當斯喊話民眾，看到警員執勤玩忽職守，可拍照舉報。(記者張晨/攝影)

根據紐約市警數據，2月到3月間捷運系統的重罪襲擊激增了50%以上，為11個月前，市府及市警在捷運系統增派巡邏人數以來的最高值；但通勤客表示，經常看到警察在巡邏時「全神貫注的玩手機」，對此亞當斯27日表示，「看到了就拍照發給我。」

疫情後，全市的捷運系統犯罪一直居高不下，市警數據顯示，與2019年的相比，目前的犯罪率增加了55%左右；3月間，每100萬乘客中就有兩人可能遭遇重罪攻擊。

大都會運輸署(MTA)近日也宣布，將成立審查小組，透過遏止逃票行為，來打擊在地鐵系統內飆升的犯罪率；但乘客表示，總能看到一些警察站在那裡，低頭玩手機——對此亞當斯說，人們可以拍下照片，通過社群媒體發給他。

「我們將開始採取非常激進的措施，確保警察在地鐵系統中巡邏，而不是在看手機。」他向民眾承諾，未來幾周會看到警務工作發生變化。

亞當斯也曾是一名捷運警員，他回憶自己過去時常獨自在地鐵上巡邏；「而如今我卻經常看到一群警察在售票亭附近聊天、閒逛；真的感到非常失望。」

亞當斯指出，通勤者如果看到這種情況，可以拍下照片，通過社群媒體發送給他，他會針對情形進行調查。

但市警察工會(Police Benevolent Association，簡稱PBA)卻表示，總局要求警員在執勤時攜帶工作手機，因為可以實時接受周圍警務信息和查詢個人背景等；「如果警察在執勤時使用電話有問題， 市警管理層應該改變政策，要求他們重新使用紙筆。」

警察 亞當斯 手機

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