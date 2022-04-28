身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

61分局警員向華人耆老報告近來頻發的犯罪活動。(記者顏潔恩/攝影)

轄管布碌崙(布魯克林)羊頭灣華社的市警61分局警員，27日在華人 健康會所中心舉行警民會議；警方表示，當地最近爆發多起身分盜竊案，受害者銀行被盜走數千至數十萬元，連警察 也成為受害者，其中多為大通銀行(Chase Bank)用戶。

警員指出，轄區內的攻擊、搶劫等嚴重犯罪發生頻率不高，但涉及金融財務的身分盜竊案持續增加中；包括華人在內的多名受害者因個人資料外洩，遭到不法分子利用這些資料向銀行註冊新的銀行卡，再通過網路或手機 提款、購物，令受害者欠下卡債。

警員表示連分局內也有警察淪為受害者，一名警員的40萬元積蓄瞬間被清空，感到相當無奈；根據分析，大多的案件受害者都是大通銀行用戶，目前還沒有查到相關連繫，而警方也坦言此類案件調查起來經常受阻，民眾平時要多加注意、小心個資被竊取，才是預防成為受害者的最佳方式。

當民眾網路購物時，切記要使用合法的網站以確保安全性，然後才提供信用卡、銀行卡資料，同時可以經常更換銀行密碼，不讓竊賊有機可乘；最後應時常檢查銀行月結單、通過手機應用程序查看餘額，注意是否出現不尋常交易，並指示銀行當偵測到不尋常提款時，立即通知當事人。

會議中，一名華男講述自身經驗，數個月前銀行內一筆3萬元數額被人盜走，除提款外，對方也申請了一張銀行卡四處消費；他後來通知銀行，但工作人員指示他向警方報案後再將紀錄交給銀行調查，但是過程非常麻煩。

一開始他未能取得報告紀錄，警員只提供一個報案號碼，指示他轉交給銀行處理，但銀行又堅持一定要書面報告；無奈之下他尋求華康會協助，最終才向警方取得報告有了後續的處理，數周的奔波後，聯邦存款保險公司(FDIC)同意賠償他一半的款項。警員回應道，通常民眾需要向市警總局親自索取這些報告，辦理時間約四至八周。