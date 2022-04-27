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「自由職業者不免費服務」法案 數十州議員力挺

記者胡聲橋／紐約報導
州參議員郭納德和數十名支持者在奧伯尼集會，呼籲通過保護自由職業者的法案。(郭納德辦公室提供)
州參議員郭納德和數十名支持者在奧伯尼集會，呼籲通過保護自由職業者的法案。(郭納德辦公室提供)

參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員布朗森(Harry Bronson)、州參議員比亞吉(Alessandra Biaggi)和其他數十名支持者，26日在州首府奧伯尼集會，呼籲州議會通過今年2月郭納德提出的「自由職業者不免費服務」(Freelance Isn't Free)法案。

該法案旨在確保自由職業者簽署適當的工作合同，及時獲得報酬，並可以在州政府的支持下收回欠薪，從而保護自由職業者免遭薪酬盜竊；到目前為止，共有12名州參議員和12名州眾議員成為這項法案的共同提案人；法案也得到了自由職業者聯盟、全國筆者聯盟、作者工會等機構的支持。

自由職業者，也稱為臨時工、合同工、兼職者、獨立承包商和自營職業者。大約有三分之一、即5900萬美國人是自由職業者，他們在2021年為國民經濟總共貢獻了近1.3萬億元，已成為現代勞動力不可或缺的一部分，但他們卻沒有得到必要的法律保護。

自由職業者常會遇到違反合同、不付款以及因追討欠款遭報復的情況；在紐約州，去年約有83.2萬名勞動者被列為自由職業者，占850萬勞動力總數的近10%。

這項全州範圍內的「自由職業者不免費服務」法案，建立在2017年紐約市相關法案的基礎上；該法案規定，任何勞動者的收入超過250元時，必須簽訂書面合同，並在雇用者試圖逃避付款時，為自由職業者提供額外的經濟補救措施；此外，被拖欠至少250元工資的自由職業者將受到法律的保護。

「自由職業者不免費服務」法案還將確保紐約州的自由職業者都能獲得更多的執法資源；根據紐約市法律，消費者和勞動者保護局負責監督對紐約市自由職業者的保護，但無權對拖欠工資者進行處理；如果該法案獲得通過，紐約州勞工廳將成為自由職業者的監管機構，執法能力將大幅提高。

自由職業者往往在經濟蕭條後期大量出現，後疫情時代也是如此。此外，疫情期間的辭職潮也導致更多專業人士進入自由職業，以尋求工作靈活性。調查表明，高技能遠程自由職業者的人數在2021年不斷增長，特別是在計算機編程、營銷、信息技術和商業諮詢領域；從事自由職業者越來越多，他們應該受到法律的保護。

紐約市 紐約州 參議員

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