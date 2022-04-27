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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

紐約客談╱愈來愈多華人認同共和黨

紐約客談

紐約州選民傾向民主黨，是根深蒂固的「藍州」，但近年來民主黨左派政治勢力入侵，推行的政策稍有漏洞，很容易就將隱藏在繁榮之下的紐約市推到「罪惡都市」寶座；新冠疫情後社會對亞裔帶有歧視與偏見，更多華人因此發覺與共和黨有更契合的共同理念，紐約市紅藍之間開啟了比以往更顯著的較真。

尤其是布碌崙(布魯克林)南區和史泰登島，原本就有全市為數不多的共和黨各級議員、以及共和黨籍選民集中地帶，是經常能成功「翻紅」的地區；在這之上，帶著對民主黨激進派強烈的不滿，愈來愈多華人湧入以上區域。

部分民眾深信保釋改革、城區建監獄、社區建遊民所等不公平政策，均是民主黨人作為，仇恨亞裔犯罪的帳自然也要算在他們頭上；近幾年最顯而易見，活躍在布碌崙南區與史島的華人，積極向當地華社引薦共和黨籍參選人，娛樂或嚴肅場合都能見到華人陪著參選人一路奔波，具有一定領導力的社區人物也不惜發揮影響力。

這些參選人普遍也拿捏了華人的政治心態，不外乎保留特殊高中入學考試、改善紐約市治安等兩大方向，在治安方面再一步延伸到增加警務預算、取消保釋改革法；在社區加派警力，在主要大道和公眾場所看見警方駐守，預防不法分子犯罪，對長期以來面臨安全威脅的華人而言具有吸引力。

共和黨人是否真誠實意為華人爭權，不得而知，但競選過程仍有益處；首先喚醒了在美華人的參政意願，愈來愈多人意識到民生與政治的直接聯繫，再者由民主黨推出的部分政策欠缺合理，共和黨能夠制衡取得有效平衡。

華人 共和黨 民主黨

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