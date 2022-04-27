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挑戰米婷絲 政治素人彼得森批民主黨輕視問題

記者顏潔恩／紐約報導
共和黨籍律師彼得森將挑戰第51選區州眾議員米婷絲。(記者顏潔恩/攝影)
共和黨籍律師彼得森將挑戰第51選區州眾議員米婷絲。(記者顏潔恩/攝影)

範圍涵蓋布碌崙(布魯克林)日落公園華社的第51選區民主黨眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)，今年競選連任，對手是無政治背景的共和黨籍律師彼得森(Tim Peterson)；彼得森是在紐約州土生土長的歐洲移民後裔，他稱紐約市在民主黨激進派領導下萌生諸多問題，希望通過參政來扭轉局勢，建立更宜居的社會。

51歲的彼得森擁有愛爾蘭、德國和英國血統，是美國第一代歐洲移民的後代，在布碌崙弗萊布許(Flatbush)出生後，舉家移居到長島；他過去曾是記者，後來考取執照成為律師；雖然是個政治新手，但他曾在波士頓為當地一名候選人籌備競選工作。

彼得森坦言要拿下民主黨選民居多的第51州眾議員選區是項挑戰，何況當地也有不少支持左翼政客的選民，但就是如此他的參選才更具重要性，也成為一個榜樣，鼓勵其他同樣有心改善紐約市境況的人出來競選；他說，無論是紐約州或紐約市，在民主黨人的領導下整體發展都在下降，社會中有能力的領導者，是時候發聲指責這些不公平的政策。

就算最終無法當選，但至少有人指出社會問題，累積眾人的關注；隨後在職的民選官員、或是公職參選人也才會意識到情況所在，不會輕視問題，好的話還能扭轉社會被激進派錯誤領導的局面，選民不再是政策下的受害者。

彼得森表示，整座城市普遍存在類似的問題，領袖需重振教育、治安、小商家生意發展等問題，新冠疫情造成經濟蕭條，導致大量店鋪關門、民眾遷離紐約，犯罪也大增；若成功當選，他會優先通過支持警務、協助重振經濟來改善治安，降低選民對社會服務的依賴，獲得自身真正的收入保障。

第51州眾議員選區包括日落公園、公園坡(Park Slope)、紅鉤區(Red Hook)和部分貝瑞吉(Bay Ridge)；現任議員米婷絲在未參政前就踴躍為移民爭權發聲，早已名聲大噪，打敗在位多年的奧迪茲(Felix Ortiz)。

民主黨 眾議員 紐約市

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