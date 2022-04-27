選區地圖重畫聽證 州上訴法院若判無效 初選恐推遲

紐約州上訴法院對議會重畫的選區地圖的裁決，將影響深遠，甚至可能導致6月的初選推遲。(美聯社)

紐約州 議會重畫的選區地圖此前被州高等法院上訴庭(Supreme Court Appellate Division)裁定違憲，遭州議會民主黨 人上訴至紐約州擁有最高司法權的上訴法院(New York State Court of Appeals)；上訴法院26日就此案舉行公聽，預計最快27日公布裁決結果。

如果法庭裁決選區重畫地圖有效，則相當於取消了2014年州憲法改革規定的選區重畫流程；而若裁決地圖無效，則6月的初選大概率可能推遲。

紐約州選區重畫一直波折不斷，州議會組建的兩黨選區重畫委員會起先就未能達成一致，兩黨委員各出一份選區地圖，均被州議會否決，最後由民主黨控制的州議會出台地圖；但紐約州共和黨 人指這份地圖屬於「傑利蠑螈」(Gerrymander)，並上訴至斯托本郡高等法院後勝訴，但民主黨人又上訴至州高等法院上訴庭；上訴部門法官21日裁決，恢復初審法院判決，撤銷選區重畫地圖，州議會必須在30日之前確定新的選區地圖。

但民主黨人隨即上訴至上訴法院，法庭26日就此案舉行公聽；民主黨方代表律師表示，共和黨指責選區重畫地圖違反「傑利蠑螈」禁令缺乏證據。

上訴法院的七名法官仔細檢視了選區地圖製作過程的合憲性，一名法官懷疑民主黨控制的州議會故意拒絕選區重畫委員會的提案而自行出台地圖，可能屬於有意「傑利蠑螈」。

共和黨一方則認為，若選區重畫委員會的地圖流產，則選區重畫權應該交給法庭，而非州議會，因為這樣會導致民主黨人劫持選區重畫程序，推出不利於共和黨的地圖。

民主黨人則拒絕這種說法，因選區重畫委員會只屬於建議性質，是否批准地圖的權利仍在州議會手中。

州上訴法院的七名法官全部由民主黨州長任命，七名法官有六人是民主黨，一人是共和黨；上訴法院預計最快27日公布裁決結果，可能對紐約州和全美產生重大影響，因民主黨仰賴深藍州紐約提供更多國會議席。