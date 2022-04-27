反對建遊民所 曼哈頓華埠民眾再抗議

華埠民眾示威，反對格蘭街建遊民所，孩童也舉起抗議牌。(記者顏嘉瑩／攝影)

積極反對在曼哈頓華埠 格蘭街231號及其他地址興建遊民 收容所的「社區保護及改善聯盟」(Alliance for Community Preservation and Betterment)組織，26日再度在紐約中華公所舉行示威抗議，向曼哈頓第二社區委員會發聲，反對興建遊民所。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

與會者表示，該收容所選址距離托兒所和學校不足1000呎的地方，設立一個24小時容許武器、毒品濫用、未核實性犯罪者的遊民收容所，在現階段華埠社區內已經有六間遊民所，而城區監獄 也正在施工，社區不需要再有四間遊民所；「我們堅決反對計畫。」

華埠民眾示威，反對格蘭街建遊民所，孩童也舉起抗議牌。(記者顏嘉瑩／攝影)

「社區保護及改善聯盟」委員會成員李翠珊(Susan Lee)表示，該遊民所牽扯經費龐大，而相關單位和非營利遊民服務機構卻仍堅持要在社區興建更多遊民所，她向市府和市主計長蘭德(Brad Lander)喊話，要求審查所有相關機構金錢流向，看是否所有資金都用在正確的地方，「這些都是我們納稅人的錢，直到審查結束，市府也不應該計畫興建更多遊民所。」

華埠孩童舉著抗議牌，反對格蘭街建遊民所。(記者顏嘉瑩／攝影)

NUBC共同創辦人李卓勳(Jan Lee)則說，市府自1970、1980年代就開始將遊民所、拘留所等嫌惡社區「丟」在華埠，在這麼多年以來未投資社區，如今在城區監獄案之下又計畫再建四個遊民所，「如果我們只看得到監獄跟遊民所，華埠只能看到其他周邊社區蓬勃發展，將無法成長，且會永久受到傷害。」

社區人士李宗保說，遊民群體需要的是永久性住房，不是更多的過渡性設施。(記者顏嘉瑩／攝影)

社區人士、前曼哈頓第二社委會成員李宗保(Don Lee)說，如果遊民所可以幫助到一定群眾，社區應會支持，但重點是興建更多遊民所將無法真正解決遊民問題，「他們需要的是永久性住房，不是更多的過渡性設施」；李宗保表示，社區如今反對遊民所，不只是為了華埠社區的未來而戰，而是為了紐約市以及有需要幫助的遊民而戰。

華埠孩童舉著抗議牌，反對格蘭街建遊民所。(記者顏嘉瑩／攝影)

華埠居民聚集在中華公所，參與曼哈頓第二社委會會議，反對遊民所。(記者顏嘉瑩／攝影)

事實上，在26日的會議前，第二社委會就已在網站上發布相關決議文件(resolution)，提到在過去多次會議中，社區的強烈反對意見；文件中也提到在頻發的仇恨亞裔犯罪和華埠已經有太多的遊民所的情況下，社委會對於再在格蘭街建遊民所感到憂心。

華埠孩童舉著抗議牌，反對格蘭街建遊民所。(記者顏嘉瑩／攝影)

李翠珊表示，接下來該組織和社區將會繼續向市府施壓，要求取消遊民所的興建計畫；她也表示，目前在該組織網站上籌得的反對遊民所連署，已經累計1萬多人參與。