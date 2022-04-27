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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

4曼哈頓華埠社團 背書州眾議員參選人李榮恩

記者張心／紐約報導
李榮恩獲紐約中華總商會、孔子大廈、梅氏公所、李氏公所背書競選州眾議員。（記者張心／攝影）
李榮恩獲紐約中華總商會、孔子大廈、梅氏公所、李氏公所背書競選州眾議員。（記者張心／攝影）

第65選區州眾議員參選人李榮恩(Grace Lee)26日在曼哈頓華埠獲紐約中華總商會、孔子大廈、梅氏公所、李氏公所背書，表示若當選將著力改善社區公共安全、助力小商家經濟復甦、反對華埠社區監獄建設。

李榮恩表示，作為一位有四歲、六歲及十歲的三個女兒的母親，她住在金融區(Financial District)將近15年，對華埠社區充滿感情，認為當下是一個非常重要的時刻，即亞裔族群需要崛起和騰飛，「我們需要代表，需要在政府和主流社會發出自己的聲音，而且是真正有影響力的聲音。」

李榮恩指出，兩周前她因為反對華埠社區監獄建立而被捕，是想用實際行動反對任何形式的歧視，「40多年前，當監獄第一次在華埠建立時，當時的紐約市長說，因為你的居民不投票，所以你沒有話語權；沒想到這種赤裸裸的種族歧視，時至今日仍在上演。」李榮恩表示，亞裔必須在政府中握有權力，這樣才能真正影響亞裔社區的政策走向。

李榮恩獲紐約中華總商會、孔子大廈、梅氏公所、李氏公所背書競選州眾議員。（記者張心...
李榮恩獲紐約中華總商會、孔子大廈、梅氏公所、李氏公所背書競選州眾議員。（記者張心／攝影）

紐約中華總商會、孔子大廈董事長、世界梅氏公所元老梅犖生表示，我們非常欣賞李榮恩，她敢說敢做，哪怕被警察抓也要為社區做事，擁有這種精神正是最合適的州眾議員人選，「紐約中華總商會、孔子大廈、梅氏公所和李氏公所聯合背書李榮恩參選。」

中華總商會副董事長盧元龍、全美李氏公所元老李可喬、紐約李氏公所主席李致俠等20餘人到場支持。

華埠 亞裔 監獄

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