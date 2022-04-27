富貴粵劇學院董事長李伍惠蓮 捐2.5萬元予10華埠機構

李伍惠蓮(前排中)捐款2萬5000元給十個教育機構和老人中心。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約富貴粵劇學院董事長李伍惠蓮，26日在紐約中華公所捐款2萬5000元，給予十個華埠教育 機構及老人中心，以幫助更多華裔學子及長者，回饋社區。

獲贈捐款的機構包括紐約華僑學校、華埠兒童培護中心、The Nathan Straus Preparatory School、雙文學校教育系統、公立130小學家長會、華埠啟蒙學校、孫逸仙初中以及容閎小學等教育機構，另外還有華人 策劃協會人瑞中心和長島中華協會等，上述單位均各獲得2500元捐款。

年過九旬的李伍惠蓮表示，今年捐給每個組織的金額，比往年增加500元，希望藉此機會能夠幫助那些需要讀書的學生，能夠好好學習、回饋社區，為華人爭光；她也表示，希望往後每年都能夠逐漸增加捐款，以幫助更多的群眾。

中華公所主席曾偉康表示，李伍惠蓮多年來在華人社區熱心公益、回饋社區，捐款主要針對服務許多華人的學校、老人中心等，希望能夠鼓勵年輕學子繼續向學、幫助社區，同時也服務年長者，如此的大愛精神相當難得。

華僑學校校長王憲筠特別頒發感謝狀，謝謝李伍惠蓮的捐款。