我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

富貴粵劇學院董事長李伍惠蓮 捐2.5萬元予10華埠機構

記者顏嘉瑩／紐約報導
李伍惠蓮(前排中)捐款2萬5000元給十個教育機構和老人中心。(記者顏嘉瑩／攝影)
李伍惠蓮(前排中)捐款2萬5000元給十個教育機構和老人中心。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約富貴粵劇學院董事長李伍惠蓮，26日在紐約中華公所捐款2萬5000元，給予十個華埠教育機構及老人中心，以幫助更多華裔學子及長者，回饋社區。

獲贈捐款的機構包括紐約華僑學校、華埠兒童培護中心、The Nathan Straus Preparatory School、雙文學校教育系統、公立130小學家長會、華埠啟蒙學校、孫逸仙初中以及容閎小學等教育機構，另外還有華人策劃協會人瑞中心和長島中華協會等，上述單位均各獲得2500元捐款。

年過九旬的李伍惠蓮表示，今年捐給每個組織的金額，比往年增加500元，希望藉此機會能夠幫助那些需要讀書的學生，能夠好好學習、回饋社區，為華人爭光；她也表示，希望往後每年都能夠逐漸增加捐款，以幫助更多的群眾。

中華公所主席曾偉康表示，李伍惠蓮多年來在華人社區熱心公益、回饋社區，捐款主要針對服務許多華人的學校、老人中心等，希望能夠鼓勵年輕學子繼續向學、幫助社區，同時也服務年長者，如此的大愛精神相當難得。

華僑學校校長王憲筠特別頒發感謝狀，謝謝李伍惠蓮的捐款。

華人 華埠 教育

上一則

紐約客談╱愈來愈多華人認同共和黨

下一則

4曼哈頓華埠社團 背書州眾議員參選人李榮恩

延伸閱讀

芝華埠瘋狂偷車賊 開走救護車 警追80哩驚險攔停

芝華埠瘋狂偷車賊 開走救護車 警追80哩驚險攔停
1880反華暴動 丹佛正式道歉…華人：意義非凡

1880反華暴動 丹佛正式道歉…華人：意義非凡
紐約慈濟醫療站 服務弱勢民眾

紐約慈濟醫療站 服務弱勢民眾
紐約海外青年文化大使培訓 傳承台灣文化

紐約海外青年文化大使培訓 傳承台灣文化
梁家訓華埠辦籌款餐會 多僑領相挺

梁家訓華埠辦籌款餐會 多僑領相挺

熱門新聞

男童原本只是動手術拔牙，卻因不明原因慘變植物人。(家長提供)

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

2022-04-23 07:29
在家中遇害後被拋屍街頭的蓋兒。(取自臉書)

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

2022-04-20 09:54
勃訥拉。(取自臉書)

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

2022-04-21 12:15
曾露宿街頭的劉玉生。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即

2022-04-20 15:06
蓋兒一家。(取自克萊恩臉書)

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

2022-04-19 12:36
兇嫌勃訥拉(左)和被害人蓋兒(右)。(取自臉書)

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

2022-04-25 10:10

超人氣

更多 >
「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶
挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見
影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝
上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」
世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美