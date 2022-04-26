遭仇恨攻擊 亞裔、猶太裔：聯手抵抗

國會眾議員孟昭文感謝近兩年猶太裔對於亞裔社區的聲援。(記者鄭怡嫣/攝影)

疫情期間，亞裔 與猶太 裔是遭仇恨攻擊最顯著的兩個族群，位於法拉盛的百年老教堂自由猶太教堂(Free Synagogue of Flushing)，25日舉辦了一場有關仇恨犯罪 的討論會，亞裔、猶太裔民代及社區人士，以及兩個族群的仇恨犯罪受害者們紛紛出席，表示在日漸極化的社會，需要聯合起來互相支持了解，共同抵抗仇恨犯罪，提升民眾以及官員對於仇恨犯罪的重視。

代表法拉盛的國會議員孟昭文表示，根據聯邦調查局(FBI)，在2020年，猶太裔是遭受仇恨攻擊最多的宗教族群，儘管猶太裔的人口不足2%，但60%以上與宗教有關的仇恨犯罪，均針對猶太裔，在紐約市，三分之二的仇恨犯罪均針對亞裔及猶太裔團體，要感謝猶太裔的社區領袖們在過去兩年對於亞裔團體的聲援，罪案激增時全國猶太裔委員會對於建立仇恨犯罪數據的建議，也幫助她起草了已在一年前被正式簽署為法案的「仇恨犯罪法」，兩個族群應當繼續促進了解，共同加強對仇恨犯罪的教育。

反猶犯罪受害者博根(Joseph Borgen)表示，他在紐約市出生長大，此前未遭遇過反猶攻擊，但去年5月，以巴衝突局勢緊張之際，他戴著圓頂小帽被一伙男子拳打腳踢倒地，被噴胡椒噴霧，並被喊「去他媽的猶太人」，這種無名的仇恨犯罪，也讓他理解了為何亞裔害怕坐地鐵，之後他也在不同社區頻繁發聲，希望引起民眾及官員對仇恨犯罪的重視。

仇亞犯罪受害者、菲律賓裔男子昆塔納(Noel Quintana)表示，去年2月在一輛駛往曼哈頓的L線地鐵上，他在車上發現一名非洲裔男子一直踢自己的手提袋，而後竟被該男子割臉，傷口縫了至少100針，當時，市長對該案低調處理，說地鐵犯罪率仍低，但地鐵並不安全，他當時以為自己「要死了」；他呼籲受害者們發聲，以致政府作出回應與改變，為受害者所受的創傷建立更完善的賠償機制，他也支持社區多舉辦有關仇恨犯罪的對話與討論從而教育更多民眾。