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布碌崙共和黨民代和參選人 呼籲嚴打犯罪

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙共和黨民選官員和參選人在貝瑞吉集會 呼籲打擊激增的刑事犯罪；左二為瑪麗奧，左三為史里華。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙共和黨民選官員和參選人在貝瑞吉集會 呼籲打擊激增的刑事犯罪；左二為瑪麗奧，左三為史里華。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)多位共和黨民選官員與公職參選人，25日下午在布碌崙南部集會，呼籲各級政府採取切實行動，降低紐約市的犯罪率；到場的共和黨參選人承諾，如果當選，將把公共安全作為優先事項。守護天使組織(Guardian Angels)將從27日開始，增加在有多個華人社區的布碌崙南區和地鐵內的巡邏。

集會在布碌崙4大道交86街的地鐵站口舉行；前市議員共和黨參選人福克斯(Brian Fox)說，出席集會的共和黨人想共同發出的信息是：我們支持紐約市警察局，我們站在執法部門一邊，我們反對保釋改革法，檢察官辦公室沒有履行好起訴義務，必須為此承擔責任。

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示，她最近呼籲再增加6000名警察，派往街頭。但是，像市長那樣在地鐵系統派警察是不夠的，應該為警察提供足夠的工具與資源。2019年在州府奧伯尼通過的激進保釋改革法，導致犯罪率飆升，這是可恥的。

瑪麗奧說，布碌崙南部的貝瑞吉區一直是一個比較安全的地區，但犯罪也在持續增加，而且每一類犯罪都在增加。謀殺、強姦、搶劫、重罪攻擊、公共交通犯罪、仇恨犯罪，無不如此；就增長的百分比而言，甚至超過了紐約市其他地區。她說，布碌崙人受夠了，布碌崙人要公共安全。

守護天使組織創始人、前紐約市長共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)表示，市長選舉的首要問題是公共安全、法律、與秩序。但亞當斯當市長100天，這些方面都沒有做好，而且事實上，在公共安全方面，情況變得更糟了。從27日開始，守護天使將優先在布碌崙的貝瑞吉(Bay Ridge)、戴克高地(Dyker Heights)、日落公園(Sunset Park)以及地鐵內巡邏，協助解決安全問題。

在集會尾聲，與會者為24日在布碌崙一場火災中因公殉職的消防員克萊因(Timothy Klein)默哀；布碌崙共和黨主席古拉(Ted Ghorra)、第22選區州參議員參選人埃爾薩馬克(Karim Elsammak)等人出席了集會。

布碌崙 共和黨 地鐵站

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