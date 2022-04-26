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霍楚施政認可率再下滑 45%選民盼換人當州長

記者和釗宇／紐約報導
儘管霍楚的總體支持率變化不大，但她本人的施政認可率卻繼續下滑，有多達45%的民眾希望今年11月換人當州長。（州長辦公室提供）
儘管霍楚的總體支持率變化不大，但她本人的施政認可率卻繼續下滑，有多達45%的民眾希望今年11月換人當州長。（州長辦公室提供）

最新民調顯示，儘管州長霍楚(Kathy Hochul)的總體支持率變化不大，但她本人的施政認可率卻繼續下滑，有多達45%的民眾希望今年11月換人當州長。

根據錫耶納學院(Siena College)25日公布的民調，只有36%的民眾對霍楚的施政持正面評價，持負面評價者則達到57%，淨認可率為-21%，比一個月前的-10%和年初的-2%繼續大幅下降；共和黨選民和獨立選民尤其不認可霍楚的施政，而她在民主黨選民中的施政淨認可率為+13%，也比上月的+30%大幅下滑。

在具體議題上，霍楚的表現更糟，63%的選民對霍楚在處理經濟問題持負面評價，69%的選民對她在打擊犯罪上、65%的人對她在恢復政府信任上表現持負面評價。

民調更顯示，約有45%的選民表示，希望在11月的普選時另選他人擔任州長，只有40%的選民表示已準備好選舉霍楚擔任完整州長任期；其中，超過四分之一的民主黨選民和近半獨立選民表示希望另選他人。

不過，霍楚的總體支持率與之前相比變化不大；錫耶納學院民調專家格林伯格(Steve Greenberg)表示，霍楚的最新支持率為44%，只比上月的45%略微下降；而且，在民主黨初選中霍楚領先優勢仍然巨大，支持率比長島國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)和紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)高出40%。

霍楚爭議最大的政策莫過於水牛城比爾隊(Buffalo Bills)6億元的新場館投資，63%的選民反對該計畫，所有選民群體中，沒有一個群體對該投資的支持率超過33%；有三分之二的選民支持霍楚此前推動的保釋制度改革，反對者僅有14%；州府6月起暫停徵收燃油稅的決定，則有高達73%的選民支持。

共和黨方面，國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)的支持率為36%，仍落後前紐約市長朱利安尼之子小朱利安尼(Andrew Giuliani)2%，但差距已經比上月有所縮小，而且他的不支持率只有小朱利安尼的一半；不過，大部分共和黨選民表示尚未決定人選，而且大多數人表示除小朱利安尼之外，對其他參選人都不熟悉。

民調顯示，目前有52%的民眾對前景表示悲觀，認為紐約州目前正走在錯誤的方向；格林博格表示，「紐約州民眾上次感到如此悲觀還是2010年帕特森(David Paterson)擔任州長的最後一個月裡，當時有高達六成的民眾認為紐約州走在錯誤的道路上；現在比那時稍好一點，有超過三成民眾認為紐約州正在走回正確的道路，與全美的數據相仿。」

儘管霍楚的總體支持率變化不大，但她本人的施政認可率卻繼續下滑，有多達45%的民眾...
儘管霍楚的總體支持率變化不大，但她本人的施政認可率卻繼續下滑，有多達45%的民眾希望今年11月換人當州長。（州長辦公室提供）
儘管霍楚的總體支持率變化不大，但她本人的施政認可率卻繼續下滑，有多達45%的民眾...
儘管霍楚的總體支持率變化不大，但她本人的施政認可率卻繼續下滑，有多達45%的民眾希望今年11月換人當州長。（州長辦公室提供）

霍楚 民調 紐約州

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