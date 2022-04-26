紐約客談／近半民眾想換州長 有利葛謨？

最新民調顯示，州長霍楚 的施政認可度急劇下滑；究其原因，無非是因為民眾感覺紐約州的現狀依然沒有好轉，無論是犯罪猖獗、疫後經濟復甦還是州府治理，霍楚的得分都不高，即便她剛剛費了九牛二虎之力之力通過了新財年預算。

目前已有45%的民眾表示，如果霍楚順利晉級普選，則考慮在普選中選擇其他人擔任州長，只有40%的人表示將繼續支持霍楚；紐約作為深藍州，其實即便霍楚民調不佳，估計也能在普選中輕鬆擊敗共和黨候選人，但如果葛謨 攔路殺出呢？

葛謨此前沒有參加民主黨 初選的連署簽名，意味著他已放棄民主黨的提名；但葛謨仍可以第三黨身分參加普選，若決定參選，他需在5月31日以前籌集4萬5000個連署簽名。

當下的形勢無疑有利於葛謨參選，畢竟若現狀再不改變，勢必有更多選民在普選時希望換州長；但葛謨如果作為第三黨身分參選，勢必將分散民主黨選票，讓共和黨漁翁得利。

目前綜合各方信息，葛謨參選的幾率並不太大，因為作為民主黨人的他可能不會想看到民主黨被共和黨擊敗，若這樣做無異於在政治上自殺，而且此前民調也顯示，大多數民主黨選民並不希望他再參選；他頻繁活動的最大原因，應該是希望幫自己洗脫性騷的罪名，重新找回受人尊敬的政治家這一頭銜，也為自己的未來開條後路。

但無論葛謨選與不選，他的存在對民主黨來說本身很尷尬，同時也是一個威脅；他仍有八位數的選舉資金可以資源散播對他有利的消息，而他每次公開露面，對民主黨都可能造成分裂。

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