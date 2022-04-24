創業和職場晉升 2華裔企業家分享經驗談

大紐約區華人教育基金會會長、世界日報執行董事李德怡感謝蕭一白和趙軒惟的分享，並呼籲學生申請2022年獎學金。(截圖自講座視頻)

大紐約區華人教育 基金會(Greater New York Chinese Dollars for Scholars)23日邀請兩位傑出華裔 企業家，在線上舉辦講座，分享科技及醫療領域中的創業經驗和職場晉升之道，揭秘自己曾遭遇的挫折、機遇、選擇等重要人生課題及應對方略。

當天講座，邀請蕭一白(Terry Hsiao)和趙軒惟(Hewett Chiu)兩位企業家，蕭一白曾創立多家移動通信公司，被Sybase、惠爾豐(Verifone)以及Kaleyra公司收購，在2019年11月協助Kaleyra在紐約證券交易所上市，目前任大華府玉山科技(Monte Jade DC)總裁。

趙軒惟則是醫療公司Coral Health的首席執行官，同時負責醫保創新平台Redesign Health的股權投資組合，此前曾任紐約市健康與心理衛生局的執行主任。

回顧自己的從業經歷，蕭一白表示，一步步走上領導核心崗位的自己，學會很重要的一課便是對自己真誠，並對他人抱有同理心，「把握你真正認為重要的事情，在其中豐富自己的生命，因為人生是如此短暫，專注和真誠會給你靈感，去應對你需要解決的艱難挑戰。」

從事醫療行業的趙軒惟則表示，自己始終很喜歡醫療領域，專注於臨床醫學和公共衛生工作，努力使弱勢群體和少數族裔參與健保，「為了幫助更多的群眾，我嘗試從患者和消費者的角度來看待醫療體驗，努力使病人們感到簡單、舒適和安全，讓他們想要同我們合作，體會到健康提升及備受尊重。」

大紐約區華人教育基金會會長、世界日報執行董事李德怡表示，很榮幸邀請到兩位成功的企業家參加這次活動，二人不吝分享自己的成功經驗，使聽眾受益匪淺；此外，這些優秀的華裔企業家也是大紐約區華人教育基金會獎學金的強大助力，2022年的獎學金申請已經開始，歡迎將在今秋進入大學的12年級華裔學生參與，詳情可查詢：greaternychinese.dollarsforscholars.org。