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哈佛招生歧視 80-20基金會籲亞裔爭權

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約市關注教育的華裔維權人士23日到布碌崙華社，向華人家長分享哈佛大學招生歧視亞裔現象。(記者顏潔恩╱攝影)
紐約市關注教育的華裔維權人士23日到布碌崙華社，向華人家長分享哈佛大學招生歧視亞裔現象。(記者顏潔恩╱攝影)

非政府組織80-20基金會(80-20 Initiative)、華裔教育維權人士，23日在布碌崙(布魯克林)，說明哈佛大學招生歧視案；與會者表示，在哈佛新一輪招生中，還有許多亞裔學生被拒，呼籲學生發聲爭取平權，為常春藤盟校樹立平等、不基於族裔的招生標準。

80-20基金會董事會成員李立民表示，自1990年起，18至21歲亞裔學生在美國的人口增長率達200%，但亞裔學生錄取率在哈佛、耶魯、普林斯頓、布朗、哥倫比亞等常春藤盟校，30多年間未發生增長變化；唯獨加州理工學院(Caltech)的亞裔學生錄取率，隨人口增長增加，有理由相信其他大學正是因種族配額，拒收亞裔學生。

「學生公平入學」組織(SFFA)最早於2014年在麻州地方法院對哈佛提告，去年2月上訴至最高法院，預計最高法院10月將對此案展開辯論；李立民指出，九名高等法院大法官中，至少四人同意SFFA的觀點，今年很有可能擺脫自1984年起亞裔學生就被欺壓的現象、改寫歷史。

但確保打贏訴訟案還需關鍵一點，此次新一輪申請哈佛的紐約市學生至少500人，其中華裔學生眾多的特殊高中就有350人，而哈佛錄取的學生只有50人；李立民呼籲落選的亞裔學生若自認遭到歧視，立即加入SFFA積極發聲，過程中只需提供證詞訴說個人經驗，身分保密且無需出庭。

他說，教育維權人士近期廣到華社宣傳，目的是想找到更多學生，協助發聲；李立民表示，學生還可電郵至[email protected]，或瀏覽StudentsForFairAdmissions.org與該組織取得聯繫。

會議中一名華人家長表示，孩子申請康乃爾大學(Cornell)被拒，懷疑也遭到不公平對待；對此李立民也推薦其分享經歷，作為部分證據，揭露常青藤盟校中大體存在的歧視問題。

紐約市關注教育的華裔維權人士23日到布碌崙華社，向華人家長分享哈佛大學招生歧視亞...
紐約市關注教育的華裔維權人士23日到布碌崙華社，向華人家長分享哈佛大學招生歧視亞裔現象。(記者顏潔恩╱攝影)

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