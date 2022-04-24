林凱倫力爭皇后區首位華裔女法官 多亞裔民代背書

林凱倫(右五)正式宣布參選紐約市皇后區民事法庭法官，獲民代支持。(記者張心╱攝影)

華裔林凱倫(Karen Lin)23日在皇后區法拉盛 ，宣布參選皇后區民事法庭法官；曾任紐約民事房屋法庭法官並在法律業從事25年的她，承諾將致力於增加司法機構的代表與有效性，若當選，她將成為皇后區首位華裔女性民事法官。

當天活動上，包括國會眾議員 米克斯(Gregory Meeks)、孟昭文，州參議員劉醇逸、州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)、市議員黃敏儀、市議員李琳達(Linda Lee)及林凱倫的家人出席，為林凱倫在即將到來的6月28日初選加油助力。

米克斯表示，林凱倫在法律從業的經驗確保了她擁有深度和廣度，成為皇后區的模範法官，「她贏得了皇后區民主組織執行委員會(Executive Committee of the Queens County Democratic Organization)的支持，我相信她會讓我們感到自豪，也全力支持她。」

孟昭文表示，自己同林凱倫相識多年，她以誠信和關懷服務皇后區，「我很自豪支持我的朋友參選。」

「林凱倫在公共服務上展示出對正義和賦權的尊重，她的家庭和生活經驗也使她對民眾抱有同情和憐憫心」；劉醇逸表示，林凱倫將為社區帶來急需的聲音。

林凱倫說，法官首要任務是為民服務，她很樂意為皇后區的群眾提供幫助，「皇后區是我的家，是我熱愛的地方，這裡有我熟悉的街道和鄰居，社區擁有亞裔代表面孔很重要，法官也需要不同族裔背景的人才。」

林凱倫三歲隨父母及哥哥移民美國，先後在皇后區法拉盛、傑克森高地(Jackson Heights)以及貝賽(Bayside)居住，就讀於紐約州立大學水牛城分校(SUNY at Buffalo)以及布碌崙(布魯克林)法學院，曾任紐約州高等法院法庭律師、遺囑檢驗法院(Surrogate's Court)聆訊官以及紐約民事房屋法庭法官，有25年的司法工作經驗及17年的法院工作經驗。