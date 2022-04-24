「無車地球日」紐約80多條街道開放表演、玩樂

市內九處街區，通過80餘條禁止車輛通行、僅供行人和單車騎士使用的街道。(記者張晨╱攝影)

紐約市 於23日舉行「無車日」活動，在全市九個街區全面禁止車輛通行，僅供行人和單車騎士使用；為配合活動，市交通局(DOT)也在無車街道安排各市各式表演、活動，慶祝「地球日」(Car-Free Earth Day)，也為接下來的「開放街道」(Open Street)拉開序幕。

(影音來源：記者張晨)

當天的「無車地球日」，全市共有80多條街道參與、禁止車輛通行；該活動自2016年啟動以來，與各類藝術家、表演者、組織和公司合作，除了讓平時車流與人潮熙攘往來的紐約市，再度感受不受到車子排放的廢氣、噪音等污染的美好體驗，也讓民眾在這天能夠享有更多的公共空間。

當日全市五大區、共九個街區都舉辦慶祝活動，參與者包括150個夥伴組織和市府機構，圍繞氣候變遷、可持續性能源，和其他相關主題進行宣傳，社區組織也帶來充滿趣味的表演以及適合於任何年齡段參與的活動。

跟歷年的開放街道一樣，參與無車地球日的街道兩旁，設有本地手工藝商品、食物的攤位，在曼哈頓百老匯 (Broadway)附近，從上午11時到5時，來自不同百老匯音樂劇的演員們輪番進行現場表演，其中包括漢密爾頓(Hamilton)，獅子王(The Lion King)和阿拉丁(Aladdin)等。 一群喜好運動的紐約客在街道上參與健身課程。(記者張晨╱攝影)

在26街和40街之間，一群喜好運動的紐約客在街道上參與健身 課程，包括目前最盛行的流瑜伽(Vinyasa Yoga)、燃脂塑形及乒乓球等，在陽光和大馬路上，感受運動的美好，也讓民眾感到心情愉悅。

華裔民眾王辛竹表示，無車地球日的活動再度展現紐約活力，配合初春的暖陽，使每個人的心情都變得好了起來；她也樂於穿上運動鞋，加入健走的行列，感受一個無車低碳的周末，無論在心情或鍛鍊身體上，都滿載而歸。

日前市交通局也宣布，從今年4月後，2022年的「開放街道」項目也將繼續實施，今年開放街道將包括21個新地點，繼續為行人和騎手擴大空間、促進街道做為公共空間的使用。