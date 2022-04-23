中美商會年會 江錦鑫接任會長

中美商會會長交接，由江錦鑫(右二)接任新任會長。圖左起為夏文龍、孟昭文、江錦鑫，和林敏芝。(記者張心/攝影)

美國紐約中美商會新舊會長交接典禮及新一屆職員就職典禮，22日於長島 舉行，由江錦鑫接任新任商會會長，承諾將在未來致力於推動中美雙方商業合作，將商會帶入全新的階段。

江錦鑫表示，自己很榮幸能夠接任中美商會會長一職，該組織代表中美兩國共同經商、互利共贏；在過去幾任會長和會員的推動下，商會創造了許多成就，自己接任後將推出更多活動，把該商會推進主流社會。

前任會長夏文龍表示，在過去的20年中，在各任會長的領導下，中美商會在紐約發展蓬勃，「我今天很高興，相信江錦鑫會帶領我們更上一層樓。」

國會眾議員孟昭文 、市議員馬泰(Christopher Marte)、市議員黃敏儀、州長辦公室代表范小江、亞裔 之友聯盟主席李天驥等出席祝賀。

孟昭文表示，「我很驕傲中美商會對華裔社區、皇后區、紐約市所做的貢獻，疫情當中商業受到了很大影響，但華商展示的堅韌和勇敢讓人印象深刻。」

江錦鑫作為從商20多年的商人，對中美商業環境和知識頗有心得，承諾未來會幫助在美華商創造更多商業機會。

美國紐約中美商會於2002年5月由林敏芝創立，並與程蕙、胡玉林注冊成立；其宗旨在促進中美兩國之間的國際貿易，積極推動投資合作，掌握最新商情及交換商業資訊。該商會擔任兩國橋樑，為華商提供交流平台，積極參與美國主流社會活動，提升在美華人影響力。