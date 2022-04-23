我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

中美商會年會 江錦鑫接任會長

記者張心／紐約報導
中美商會會長交接，由江錦鑫(右二)接任新任會長。圖左起為夏文龍、孟昭文、江錦鑫，和林敏芝。(記者張心/攝影)
中美商會會長交接，由江錦鑫(右二)接任新任會長。圖左起為夏文龍、孟昭文、江錦鑫，和林敏芝。(記者張心/攝影)

美國紐約中美商會新舊會長交接典禮及新一屆職員就職典禮，22日於長島舉行，由江錦鑫接任新任商會會長，承諾將在未來致力於推動中美雙方商業合作，將商會帶入全新的階段。

江錦鑫表示，自己很榮幸能夠接任中美商會會長一職，該組織代表中美兩國共同經商、互利共贏；在過去幾任會長和會員的推動下，商會創造了許多成就，自己接任後將推出更多活動，把該商會推進主流社會。

前任會長夏文龍表示，在過去的20年中，在各任會長的領導下，中美商會在紐約發展蓬勃，「我今天很高興，相信江錦鑫會帶領我們更上一層樓。」

國會眾議員孟昭文、市議員馬泰(Christopher Marte)、市議員黃敏儀、州長辦公室代表范小江、亞裔之友聯盟主席李天驥等出席祝賀。

孟昭文表示，「我很驕傲中美商會對華裔社區、皇后區、紐約市所做的貢獻，疫情當中商業受到了很大影響，但華商展示的堅韌和勇敢讓人印象深刻。」

江錦鑫作為從商20多年的商人，對中美商業環境和知識頗有心得，承諾未來會幫助在美華商創造更多商業機會。

美國紐約中美商會於2002年5月由林敏芝創立，並與程蕙、胡玉林注冊成立；其宗旨在促進中美兩國之間的國際貿易，積極推動投資合作，掌握最新商情及交換商業資訊。該商會擔任兩國橋樑，為華商提供交流平台，積極參與美國主流社會活動，提升在美華人影響力。

孟昭文 長島 亞裔

上一則

華社地鐵站性騷未成年 男被通緝

下一則

疫苗卡造假？近百教育局員工停薪停職

延伸閱讀

霍楚競選紐約州長獲華社背書 百餘華人到場助陣

霍楚競選紐約州長獲華社背書 百餘華人到場助陣
馬桂英葬禮 夫兒雨中送行…夫難接受事實 盼嚴懲兇手

馬桂英葬禮 夫兒雨中送行…夫難接受事實 盼嚴懲兇手
非法租客流彈飛竄 貝賽居民要求禁止該租屋上線並清空

非法租客流彈飛竄 貝賽居民要求禁止該租屋上線並清空
亞裔總商會論壇 籲團結對抗仇恨

亞裔總商會論壇 籲團結對抗仇恨
馬桂英兒子抵紐約 送母最後一程 盼父回中國

馬桂英兒子抵紐約 送母最後一程 盼父回中國

熱門新聞

在家中遇害後被拋屍街頭的蓋兒。(取自臉書)

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

2022-04-20 09:54
勃訥拉。(取自臉書)

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

2022-04-21 12:15
州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2022-04-16 09:08
曾露宿街頭的劉玉生。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即

2022-04-20 15:06
蓋兒一家。(取自克萊恩臉書)

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

2022-04-19 12:36
根據氣象預報，從周一(18日)晚上起至周二，強風將襲紐約市，風速最高可達每小時50哩。Getty Images

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

2022-04-18 13:46

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光