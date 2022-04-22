李榮恩訪福建公所 關心華埠公共安全

紐約州眾議員參選人李榮恩拜會美國福建公所。(記者張心/攝影)

曼哈頓第65選區州眾議員參選人李榮恩(Grace Lee)21日訪問美國福建公所，重申若順利當選將提升華埠 公共安全，反對社區監獄 、遊民所建案，打擊仇亞犯罪等華社關心議題。

李榮恩表示，自己做為三個孩子的母親，曾經也因為亞裔 身分走在街上遭人攻擊，「身為一個亞裔女性，仇亞犯罪和我息息相關，如果可以順利當選，我要調動所有可用的資源去保證社區居民平安，積極同市警局、檢方和社區領袖合作。」

此外，李榮恩在上周反對華埠監獄開工示威中被捕，直言自己在用實際行動表達「對社區的承諾不只是停留在言語上」，「很多歧視問題在亞裔社區發生，我們必須要站出來為自己發聲，才能使別人正視我們的存在。」李榮恩承諾，如果當選，將積極和政府部門溝通，爭取亞裔社區應該享有的權利。

美國福建公所主席鄭德良表示，自己一直對李榮恩十分關注，認為她在社區關心的遊民所、監獄和公共安全議題活動上都有實際支持的行動。

鄭德良說，李榮恩身為年輕一代參選人，目前對社區面臨問題能夠提出新的解決思維，這也正是社區所需要的，「只有對選區抱有熱愛的人出來競選才有意義。」

目前李榮恩已獲得國會眾議員納德勒(Jerry Nadler)、市議員馬泰(Christopher Marte)等人背書；當天與會者還包括美國連江公會、美國連江同鄉會、美國福州竹岐同鄉會、美國福建塘頭聯誼會、美國龍門(門邊)聯誼會、美國紐約華青總商會，及美國福州東岐同鄉會等代表。