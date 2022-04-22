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中領館副總領事吳曉明：疫後擴大中國綠卡發放範圍

記者張心／紐約報導
吳曉明(前排右六)訪美國福建公所。(記者張心/攝影)
吳曉明(前排右六)訪美國福建公所。(記者張心/攝影)

中國駐紐約總領事館副總領事吳曉明，21日走訪曼哈頓華埠，訪問多個華人社團；對於僑胞關心的回國簽證問題，吳曉明表示，疫情過去後，中國將不斷擴大對外綠卡發放範圍。

當天吳曉明走訪包括美國福建公所、美東紐約三江慈善公所、美國長樂公會、紐約至孝篤親公所、紐約崇正會等華人社團，表達領館對紐約華僑疫情後生活的關心和祝福。

吳曉明表示，這是新冠疫情爆發後，中領館第一次親身拜訪華埠社區，看到過去兩年華社居民萬眾一心、度過難關的歷程，內心非常感動，「我小時候在連江長大，在這裡看到福建駐紐約的鄉親們，倍感親切。過去兩年，華社對中國的關心和支持，我們都看在眼裡、記在心上，無論是災難還是大小事，只要是中國需要建設的時候，大家從來沒有缺席過。」

吳曉明還代表總領事黃屏向華社居民致以問候，「過去兩年大家都非常不容易，我們相信華社會慢慢恢復，如果有任何需要總領館幫忙的，我們也一定會全力去做。」

關於與會華僑關心的回國簽證問題，吳曉明表示，中國綠卡未來將不斷擴大發放範圍，「比如年邁父母還在中國的，可以申請探親團聚綠卡；有生意投資的，可申請工作綠卡等，共計將推出五大類，等疫情過去之後，中國對外的綠卡範圍一定會擴大。」

美國福建公所主席鄭德良表示，很高興吳曉明蒞臨指導工作，「領事館在疫情環境極具困難的情況下，對我們伸以的援手和提供的大力支持，我們表示感謝。」

當天出席者還包括美國連江公會、美國連江同鄉會、美國福州竹岐同鄉會、美國福建塘頭聯誼會、美國龍門(門邊)聯誼會、美國紐約華青總商會、美國酒店協會等社團代表。

吳曉明(前排左四)訪美國福建公所。(記者張心/攝影)
吳曉明(前排左四)訪美國福建公所。(記者張心/攝影)

疫情 綠卡 華埠

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