曼哈頓研究所探討哈佛大學招生歧視案

「學生公平入學」組織(SFFA)主席布盧姆和紐約同源會創會會長陳慧華，受邀曼哈頓研究所探討哈佛大學招生亞裔歧視。(記者張心/攝影)

「學生公平入學」組織(SFFA)主席布盧姆(Edward J. Blum)和紐約同源會創會會長陳慧華(Wai Wah Chin)，21日受到曼哈頓研究所(Manhattan Institute)邀請，與百餘位各族裔聽眾分享哈佛大學招生 歧視亞裔 現象的歷史和當前狀況，表示該起訴該校只是一項「宏偉藍圖的起點」，未來將繼續著力改善美國教育系統中的種族歧視 現象。

2014年，布盧姆帶領的「學生公平入學」組織首次在麻州地方法院對哈佛提告，控訴該校在招生過程中存在種族歧視，錄取審核標準明顯不利於亞裔等少數族裔群體，對該族裔學生造成申請哈佛「天花板」(ceiling)限制。2019年和2020年，哈佛分別贏得初審及第一巡回上訴法院的上訴；2021年，布盧姆再將此案上訴至最高法院，目前兩方都處在提供證據環節，最高法院預計10月將對此案展開辯論，並可能於明年春季宣判。

布盧姆表示，無論結果如何，起訴哈佛只是宏偉藍圖的一部分，「學生公平入學」組織也並非只是著眼於招生錄取，「在上世紀90年代，哈佛亞裔學生的錄取比率在20%，十年後降為16%，並且一直持續在不超過17%，直到我們開始和該校打官司的這七年裡，哈佛將亞裔學生的錄取比率提高到了29%。」

布盧姆指出，回溯歷史，從上世紀20年代開始，哈佛等高校歧視並不是針對亞裔，而是從排擠猶太人開始，特別將招生準則從學術成績和考試改為看重性格和領導力，「他們這樣做是知道這是排擠猶太人的唯一辦法，現在他們用同樣的方式「懲戒」亞裔美國人。」在布盧姆眼中，很多現象的存在已經不是隱形偏見，而是明顯偏見。

陳慧華也更加著重指出當前社會對與華裔的排擠，「不知道有多少人聽說過百年前的排華法案，存在的根源究竟是什麼？是因為中國人工作的太好了，他們『動了一些人的蛋糕』，才會被排擠、被壓低工資。」

陳慧華表示，這種排擠影響者全國乃至全球經濟的發展，而目前的仇亞犯罪和歧視華裔不過是在使「歷史重演」，「我們心中的美國社會，應該是無論背景、種族、家世、外貌，只要有過人的能力，就可獲得尊重和公平。」