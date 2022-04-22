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黃敏儀揭幕新壁畫 傳達社區多樣性及團結精神

記者鄭怡嫣／紐約報導
黃敏儀(右)與威爾揭幕法拉盛全新壁畫。(記者鄭怡嫣/攝影)
黃敏儀(右)與威爾揭幕法拉盛全新壁畫。(記者鄭怡嫣/攝影)

皇后區法拉盛市議員黃敏儀以及紐約本土藝術家威爾(Gerry Vewer)，日前為法拉盛一幅全新的壁畫簽名並揭幕；該壁畫傳達了在仇恨犯罪大背景下，需要倡導的社區的多元化與團結友愛的精神。

壁畫位於法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)交60大道處，描繪了一個被藤蔓繞枝的地球與星空下，眾人高舉雙手、手牽手的場面；已經在紐約各街區創作了21幅壁畫作品的藝術家威爾介紹，非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察暴力致死後，紐約民眾無論族裔、背景都聯合起來抗議，隨後面臨打砸搶燒，許多商家釘上木板保護玻璃櫥窗與大門，藝術家們卻值此之機在木板上創作、傳達理念，這予以了他靈感，也致使他通過藝術來發聲與活動。

威爾說，在法拉盛創作的這一幅壁畫，意在傳達社區的多樣性與團結精神，皇后區是紐約五大區中，族裔最多元的社區，面臨許多議題，人們無論膚色、背景，應該團結起來，也需要與地球、與大自然「天人合一」。

黃敏儀則表示，多元共存帶來希望，尤其在最艱難的時刻，和而不同、攜手共進更是重要，壁畫設在皇后學院不遠處，也希望能為學生帶來不同的「風景」。

法拉盛 皇后區 警察

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