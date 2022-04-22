曾被小報指「製造冤案」 李昌鈺3年後終獲清白

因30年前的案子遭到小報指「製造冤案」的李昌鈺，在本月終獲清白。(本報檔案照)

三年前，非營利組織「無罪項目」(Innocent Project)試圖為一樁30多年前發生的、曾由華裔刑事鑑識專家李昌鈺 參與鑑定的搶劫謀殺案翻案，當時，他還被小報媒體故意渲染「製造冤案」；本月康州紐黑文高等法院判決本案敗訴，將維持原案宣判，等同否定李昌鈺曾作偽證，李昌鈺21日向本報表示，自己心裡一直問心無愧，但如今「證據終於說話」。

李昌鈺21日向本報記者回憶當年的案發及鑑案經過，1985年7月某晚，一對退休夫妻遭到入室搶劫，妻子半夜醒來見丈夫與「一團黑影」打鬥，試圖幫忙時也被罪犯打昏，翌日妻子醒來，發現屋內滿地血跡，丈夫被刺死在廚房，三天後，一位神父接到電話，說某宅的廁所被堵，修理工在堵塞的馬桶中發現兩張屬於被殺丈夫名字的信用卡 ，神父隨之報警。

李昌鈺表示，之後由他參與的刑事鑑識組去這棟公寓裡調查取證，發現其中一位住戶的10號Puma運動鞋與現場的鞋印吻合，當年還未有DNA 技術，但球鞋上的血跡經鑑定，也與死者的血型吻合，由此該名嫌犯被陪審團宣判有罪。

三年前，非營利組織「無罪項目」則試圖為嫌犯翻案，將30多年前的球鞋帶至實驗室鑑定時，稱鞋上並無血跡，也找不到死者遺留的DNA，地方小報「哈特福德新聞報」(Hartford Courant)則渲染李昌鈺「製造冤案」，儘管當年他已開記者會澄清，但部分華文網路媒體也相繼跟風，說他「在美已混不下去，要逃回中國避風頭」。

本月，康州紐黑文高等法院終判本案敗訴，維持原案宣判，法官在判決書中表示，鞋印、信用卡等間接證據與直接證據同等有力，證物30年後遭到污染、DNA檢測無效，不代表該案該持完全相反的結論。

李昌鈺21日也表示，當時鑑定這雙球鞋時，警檢方、鑑定組都未戴手套，時隔幾十年證物已經污染，鑑定中心並無經驗，應當說「現在鞋上無血跡」，而不是「之前」。

他還提到，地方小報在報導此事時也是錯漏百出，從未提到在嫌犯家中發現死者的信用卡，錯寫他的出生地、錯寫他代表辯方，還說他曾與當時早已不再人世的死者太太通話；此外，報導中還故意引導，寫他「帶有中國口音」等與案情無關的細節。

李昌鈺表示，他本來諮詢律師欲提告誤導媒體，但律師認為他身為公眾人物，無反駁的必要，但他自己心裡一直問心無愧，如今「證據終於說話」、讓他欣慰。

目前，已年過八旬的他仍然忙於教學等事務，每周為世界各地的學生教授五至八節網課，他所在的紐黑文大學鑑識科學研究中心，每年也會在全世界範圍協助破獲各類冷案。