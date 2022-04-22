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華男腦溢血昏迷 同鄉求助亞總會 盼申請妻子來美

記者顏潔恩／紐約報導
倪翼的同鄉倪埕(中)向亞總會求助。(記者顏潔恩/攝影)
倪翼的同鄉倪埕(中)向亞總會求助。(記者顏潔恩/攝影)

南卡羅來納州餐館打工的56歲華男倪翼，日前因腦溢血陷入昏迷，至今已有一個月仍無好轉，醫生希望家人能趕到他身邊、喚醒意識；倪翼的一名同鄉21日，到布碌崙(布魯克林)向美國亞裔社團聯合總會求助，亞總會表示將致信給該州當地議員和中國領事館，爭取為當事人的妻子申請來美簽證。

倪翼的同鄉倪埕21日表示倪翼是福州琯頭人，來美20多年無合法身分，家鄉還有妻子和一個30多歲兒子；他在南卡一家餐館擔任廚師，上個月14日午休時吃飯，突然間不舒服嘔吐，接著暈倒在地，被送往當地醫院診斷出腦幹出血。

倪翼在加護病房待了將近一個月，近期才渡過危險期、轉移到康復病房，但仍處於昏迷狀態，必須依賴醫療儀器存活；由於他在美國無親無故，現在也只有幾名同鄉輪流去探望他，據倪埕所述，倪翼平時的身體無異常狀況，唯獨患有高血壓，且沒有定時吃藥。

據倪埕轉述醫生，倪翼正是長期沒有服藥才引發病急，一發病就一發不可收拾，目前病情還未嚴重到腦死，不過只能等待他清醒；醫生希望能請家人來到他的身旁，或許能喚起他的意識，不然也沒有其他辦法。

其妻子倪紅梅日前致信給亞總會，表示自丈夫來美後兩人再沒有見面，離開中國時兒子年紀還小，也沒有機會多接觸他；「我做為他身在十萬八千里外的妻子，內心的痛苦是無法用言語來表達的」；她希望在丈夫生命垂危的最後一刻，能陪在他身邊，懇請美國政府批准其來美，至少能見他最後一面、陪他走人生最後的一段路。

亞總會負責人陳善莊表示，將會透過寫信聯繫南卡當地議員，同時也會致信中領館，爭取讓倪翼的妻子盡快來美，亞總會也會做擔保，並盡全力協助。

陳善莊還呼籲，華人新移民經常在美打苦力活，為了賺錢養家糊口卻忽略了身體健康，「為了身體、自己的將來還有家人，大眾一定要注意身體情況，並定時做身體檢查。」

倪翼在加護病房待了將近一個月，需依賴醫療機器存活。(倪埕提供)
倪翼在加護病房待了將近一個月，需依賴醫療機器存活。(倪埕提供)

南卡羅來納州 高血壓 亞裔

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