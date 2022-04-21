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性侵4歲雙胞姊妹 襲警拒捕 22歲非裔遊民落網

記者張晨／紐約報導
涉嫌強姦二名四歲女童，拒捕毆打市警，22歲非洲裔遊民在紐約上州被捕。(市警提供)
涉嫌強姦二名四歲女童，拒捕毆打市警，22歲非洲裔遊民在紐約上州被捕。(市警提供)

一名在賓州強暴寄養家庭一對四歲雙胞胎女孩的非洲裔遊民，20日凌晨在紐約上州洋克市(Yonkers)被捕，19日他在曼哈頓中城一間遊民收容所裡，因拒捕與兩名市警發生肢體衝突後逃逸；目前該嫌犯面臨100多項指控，其中多為重罪，多與強姦、性侵犯13歲以下兒童，並製作非法影像為主。

警方表示，22歲的梅茨(Isaiah Metz)於當日凌晨1時在洋克市被捕，而前一天他被控在曼哈頓西30街的安東尼奧·奧利維爾里收容中心(Antonio Olivieri Drop-In Center)襲擊了兩名試圖拘捕他的警察；他不但咬傷了警員的胳膊，二人更在扭打中扭傷了背部和肩部。

消息人士稱，在此次案件中梅茨面臨兩項襲警指控，兩項拒捕指控，兩項妨礙政府管理指控，兩項襲擊指控，以及一項非法侵入罪指控；他被轉移至市警曼哈頓南區勤務指揮中心問話後移送法辦。

而此前，他已因在賓夕法尼亞州強姦一對四歲的雙胞胎女孩而被通緝，當時梅茨是這個寄養家庭的一員；法庭文件顯示，梅茨面臨著50項與13歲以下兒童有關的性犯罪重罪指控，其中包括兩次非自願性行為、對13歲以下兒童的嚴重猥褻攻擊、對13歲以下兒童的猥褻攻擊、製作兒童性虐待的照片及視頻等。

曼哈頓 遊民 紐約上州

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