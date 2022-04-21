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地鐵槍擊案協助緝凶 平民英雄不顧自身安危受表彰

記者張晨／紐約報導
亞當斯和市警總局表彰在日落公園地鐵槍幾案中立功的平民英雄及執法人員。(市長辦公室提供)
亞當斯和市警總局表彰在日落公園地鐵槍幾案中立功的平民英雄及執法人員。(市長辦公室提供)

為感謝在布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵站槍擊案中協助破案的平民英雄和警員，市長亞當斯(Eric Adams)和市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)20日舉行表彰大會，為十餘人頒發表揚狀。

「我敢打賭，如果你問他們，他們可能是第一代紐約人。」亞當斯說，他們可能是第一個真正踐行美國夢的人；因為他們對紐約的熱愛，以至於他們不顧自己的安慰，也要找出那個試圖摧毀人們生活秩序的人。

四名普通市民協助警方在72小時內成功拘捕了62歲的非洲裔嫌犯詹姆斯(Frank James)，他已被指控犯有聯邦恐怖主義罪(federal terrorism charge)，目前被羈押待審，不得保釋。

「他周圍有很多動靜，我從市警發出的通緝照片中認出了他，我的第一反應是說，這人就是他沒錯。」17歲的高三學生格里芬(Jack Griffin)說，他在曼哈頓華埠拍下了詹姆斯的照片，「相機就掛在我的脖子上，我看到他坐在長椅上，一動不動；然後我假裝拍風景，把他留在了照片的右下角。」

22歲的敘利亞裔青年塔漢(Zach Tahhan)在東村修理一家便利商店的監視器時，發現了詹姆斯的身影後報警。「警察在一個紅綠燈前，我跑過去告訴他們，『就是這個人，我相信100%就是這個傢伙在地鐵上開了槍。』」塔漢說，「謝天謝地，我們抓住了他，因為現在紐約安全了，每個人都是安全的。」

據悉，該襲擊造成至少29人受傷，包括十人遭槍擊中，但奇蹟般地沒有人死亡。

詹姆斯本人也曾在被捕前打電話報案稱，「你知道嗎？我想你們在找我，我在新聞上看到我的照片，我會在這個(東村)麥當勞附近。」

對此亞當斯表示，詹姆斯已經知道人們發現了他，「因為所有人的貢獻，他無路可逃。」

西維爾則表示了對參與偵辦該案的警員們的感謝，「他們幫助營救傷者，並持續收集證據，確定嫌犯以立案。」

「警員們把一把鑰匙和一輛貨車聯繫起來，然後把那輛貨車和一個具體的名字聯繫起來，再追尋案發現場槍枝的購買者以確定嫌犯的具體身分，這是不可小覷的工作量。」她說。

亞當斯 地鐵站 槍擊

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