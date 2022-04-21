地鐵槍擊案協助緝凶 平民英雄不顧自身安危受表彰
為感謝在布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵站槍擊案中協助破案的平民英雄和警員，市長亞當斯(Eric Adams)和市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)20日舉行表彰大會，為十餘人頒發表揚狀。
「我敢打賭，如果你問他們，他們可能是第一代紐約人。」亞當斯說，他們可能是第一個真正踐行美國夢的人；因為他們對紐約的熱愛，以至於他們不顧自己的安慰，也要找出那個試圖摧毀人們生活秩序的人。
四名普通市民協助警方在72小時內成功拘捕了62歲的非洲裔嫌犯詹姆斯(Frank James)，他已被指控犯有聯邦恐怖主義罪(federal terrorism charge)，目前被羈押待審，不得保釋。
「他周圍有很多動靜，我從市警發出的通緝照片中認出了他，我的第一反應是說，這人就是他沒錯。」17歲的高三學生格里芬(Jack Griffin)說，他在曼哈頓華埠拍下了詹姆斯的照片，「相機就掛在我的脖子上，我看到他坐在長椅上，一動不動；然後我假裝拍風景，把他留在了照片的右下角。」
22歲的敘利亞裔青年塔漢(Zach Tahhan)在東村修理一家便利商店的監視器時，發現了詹姆斯的身影後報警。「警察在一個紅綠燈前，我跑過去告訴他們，『就是這個人，我相信100%就是這個傢伙在地鐵上開了槍。』」塔漢說，「謝天謝地，我們抓住了他，因為現在紐約安全了，每個人都是安全的。」
據悉，該襲擊造成至少29人受傷，包括十人遭槍擊中，但奇蹟般地沒有人死亡。
詹姆斯本人也曾在被捕前打電話報案稱，「你知道嗎？我想你們在找我，我在新聞上看到我的照片，我會在這個(東村)麥當勞附近。」
對此亞當斯表示，詹姆斯已經知道人們發現了他，「因為所有人的貢獻，他無路可逃。」
西維爾則表示了對參與偵辦該案的警員們的感謝，「他們幫助營救傷者，並持續收集證據，確定嫌犯以立案。」
「警員們把一把鑰匙和一輛貨車聯繫起來，然後把那輛貨車和一個具體的名字聯繫起來，再追尋案發現場槍枝的購買者以確定嫌犯的具體身分，這是不可小覷的工作量。」她說。
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