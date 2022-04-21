檢察官白艾榮：馬耀泮遇害 促使檢方嚴辦仇恨犯罪

曼哈頓地區檢察官白艾榮接受ABC採訪，表示馬耀泮遇害案促使檢方嚴辦仇恨犯罪。(ABC視頻截圖)

曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)20日表示，拾荒華男馬耀泮遇害案件，促使檢方嚴辦仇恨犯罪 ；他說，已加重了對嫌犯波維爾(Jarrod Powell)的起訴，波維爾被指控在種族仇恨的驅使下殺害了馬耀泮。

去年4月，61歲的馬耀泮在曼哈頓哈林區遭波維爾攻擊，頭部被狠踹了至少六腳，身受重傷，被送醫急救；波維爾辯稱作案前曾遭兩名韓國裔毆打，因而懷恨在心，所以選擇亞裔進行報復。

馬耀泮經過八個多月的掙扎，在2022年新年前夜去世；一天後，白艾榮宣誓就任曼哈頓地區檢察官。

白艾榮作為進步派民主黨人就任檢察官以來，被認為對犯罪分子軟弱。然而，面對馬耀泮案，白艾榮說他加重了對嫌犯波維爾的指控；曼哈頓檢察官辦公室正在擴大仇恨犯罪小組，並招聘講中文等少數族裔語言的助理檢察官、調查員和社區聯絡員。

白艾榮在接受ABC7電視台訪問時表示，這是他的辦公室首次給予仇恨犯罪如此多的關注和重視。「這真的是把錢用在刀刃上，」白艾榮說，「我們已經有兩名高級管理人員監管此事，我們還將真正致力於加強與社區的關係。」

與市長亞當斯(Eric Adams)和市警總局，與白艾榮時有矛盾；在對待仇恨犯罪問題上，亞當斯曾表示，要防微杜漸，從有可能發展成為仇恨犯罪的案件開始著手。白艾榮則說，他不預設任何前提，不排除任何做法，他希望他們的做法具有包容性，他對所有理論都持開放的態度。

在對付槍枝犯罪的問題上，白艾榮和亞當斯觀點一致，都認為是一小部分人在推動槍枝暴力；但在保釋法改革上，兩人意見相左。亞當斯和州長霍楚(Kathy Hochul)推動改革保釋法；但白艾榮卻不退讓，認為暴力犯罪和保釋法沒有因果關係。