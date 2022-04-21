森林小丘拋屍案 警：血跡斑駁一路 不像預謀殺人

蓋兒生前旅行自拍。(取自臉書)

針對轟動紐約的森林小丘拋屍案，警方及消息人士20日表示，兇嫌拋屍後血跡綿延一路，不像是預謀殺人，正在調查數個嫌疑人，其中包括與死者曾是婚外情人關係的某臨時雜工，但截止20日晚，警方仍未逮捕任何人，也未鎖定嫌疑人。

家住森林小丘朱諾街(Juno St)的51歲白人全職母親蓋兒(Orsolya Gaal)的遺體，16日早上被發現在離她住家不到半哩的行李袋內，其頸部、上身、以及左臂遭銳器所刺58刀，震驚紐約。

警方梳理時間線後發現，15日晚，蓋兒離開森林小丘，前往曼哈頓 林肯中心觀看演出，之後則回到森林小丘，在5 Burro酒吧中獨坐40分鐘，隨後則走路回到朱諾街，16日0時40分，嫌犯在她家的地下室將其殘害，凌晨4時30分，嫌犯被拍到拖著裝著她遺體的行李袋在附近出現，凌晨5時，蓋兒的丈夫收到疑兇的恐嚇短信，稱「你全家是下一個」(Your whole family is next)，早8時11分，行李袋被附近一位遛狗人發現。

警方及消息人士20日表示，嫌犯在距離蓋兒住宅五個街區處，留下了一條斑駁的血跡，「就像是一路的麵包屑」，「如果你想殺人，應該處理得更乾淨、事先更有準備，但兇嫌沒有任何拋屍工具，只能從她的房子裡拿」。

警方還說，調查人員仍在犯罪現場取樣，採集DNA ，很有可能會在案發現場發現嫌犯留下的痕跡。

目前，警方正在調查數個嫌疑人，其中包括與蓋兒曾是婚外情人關係、知道她家備用鑰匙所在地的某臨雜工，案發當晚，她曾對在家的小兒子說「和朋友出去」，但可能是去見了某一男子；此外，警方還在尋找蓋兒死前發過短信的幾位男子，警探已在小區裡張貼了海報，懸賞3500元以換取有價值的線索。