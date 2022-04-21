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慶祝地球日 周六「開放街道」9個街區禁汽車通行

記者胡聲橋／紐約報導
市交通局將於周六拉開「開放街道」(Open Street)的序幕，以「無車」方式慶祝「地球日」。(市交通局提供)
市交通局將於周六拉開「開放街道」(Open Street)的序幕，以「無車」方式慶祝「地球日」。(市交通局提供)

市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)20宣布，將於23日(周六)在市內九處街區，通過80餘條禁止車輛通行、僅供行人和單車騎士使用的街道，以「無車」方式慶祝「地球日」(Car-Free Earth Day)，同時拉開「開放街道」(Open Street)的序幕；Citi Bike的新用戶將可享受一整天免費騎行。

羅格貴茲介紹，「無車地球日」自2016年啟動以來，與各類藝術家、表演者、組織和公司進行了大量合作；周六全市有九個參與街區將有慶祝活動，參與者包括150個夥伴組織和市府機構，這些組織將圍繞氣候變化、可持續性和其他相關主題進行宣傳，還將由社區組織充滿趣味的表演以及適合於任何年齡段參與的活動。

網約車公司Lyft的支持下，Citi Bike周六將為新用戶提供一天的免費騎行，新用戶只要在Citi Bike的應用程序中輸入代碼CARFREE22，就可以24小時免費騎車，但每個時間段僅限30分鐘。騎單車者和行人可以在九個街區自由活動，是迎接春夏騎行季節的絕佳機會。

2022年度開放街道季也將正式拉開帷幕，這些街道也將僅供行人和騎自行車者使用。現在，有越來越多的紐約人選擇Citi Bike作為交通工具。

欲了解周六的活動詳情，請登錄網頁nyc.gov/carfreenyc查詢。當日無論是否下雨，活動都將如期舉行。

網約車 Lyft

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