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紐約客談／電動滑板車、電單車 應速立法管制

紐約客談

電動車與電單車在如今油價飆漲、能源缺乏的情況下，受到民眾喜愛，尤其是具有高度激動性與便利性的電動滑板車(E-scooters)，在紐約市也愈來愈盛行；當這個時代下的產物逐漸引領風潮後，伴隨而來的問題也就甚囂塵上，死亡交通事故、鋰電池使用不當造成失火等，立法者也應該與時俱進，因應需求實施政策。

原本，電單車和電動滑板車的出現是為了降低人們開車，避免汽車排放的廢氣造成空污以及塞車，近幾年在美國甚至紐約才開始逐漸出現，但事實上，歐洲及亞洲早就開始盛行；像是德國在2019年，雖未要求駕駛戴安全帽，但僅限騎士騎在單車道上，如果沒有單車道就得共用汽車道，騎上人行道就算違規。

紐約市從電單車到電動滑板車，從外賣郎的生財工具到普通民眾代步工具，車子數量愈來愈多，也看到許多騎士騎在單車道、車道外，更恣意在人行道上騎行，造成交通混亂。

日前43歲華婦容杏春才在布碌崙遭到電單車騎士撞死，華社也要求當局加強電單車等電動車的管制，並要求市議會立法；根據交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)、「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)發布的最新統計，光是在今年1到3月，就有九起因電單車等而起的交通死亡事故，該數字在去年為一起。

對於死者家屬和親友，這些數字不單只是統計數據，更曾是有血有肉的父母、兄弟、姊妹和親人，隨著天氣轉暖，電單車與電動滑板車等數量只會有增無減，希望當局者能夠聽到這些呼喚，盡快立法管制。

紐約客談，每周二至周六見報。

紐約市 電動車 汽車

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