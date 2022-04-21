首季交通死亡較去年同期增44% 59人喪生 許多是兒童

2022年前三個月的交通死亡人數較去年同期增加了44%，由電動腳踏車、摩托車和滑板車等造成的死亡交通意外飆升。(記者顏嘉瑩/攝影)

交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)、「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)20日發布最新統計數據，2022年前三個月的交通死亡人數較去年同期增加了44%，其中有許多死者為兒童，也是自2014年實施「零死亡願景」計畫以來死亡人數最多的第一季度；維權組織呼籲各級政府應該立即採取行動，全面重新設計街道，並加強交通執法。

統計數據顯示，在2022年的前三個月中，共有59人在交通意外中喪生，較去年同期增加44%，其中有許多死者為18歲以下的兒童，自「零死亡願景」計畫以來，已經有超過100名18歲以下者命喪車輪下。

報告顯示，相較於2014年到2021年，18歲以下者僅占所有交通事故死亡人數的5%，但今年該數字成長到15%，為2004年來最高；65歲以上在交通事故死亡者往年僅為15%，今年攀升到24%。

在五大行政區，以曼哈頓和皇后區 發生死亡交通事故最為頻繁，皇后區與去年同期增加了125%，其中死亡人數中又以行人占最多，為60%；曼哈頓則比去年同期增加了120%。

維權者表示，2021年第一季的交通死亡人數創下紀錄，今年前三個月的情況比當時更糟，如果按照這樣的趨勢，今年紐約市 恐怕會連續四年看到交通死亡人數的連續成長，打破自1990年以來的紀錄。

「交通替代」執行總監哈里斯(Danny Harris)表示，有太多紐約客在等公車或是過馬路時被撞死，且數字持續攀升，政府需要採取立即行動來阻止2022年成為交通死亡人數再破紀錄的一年。

哈里斯表示，市長亞當斯(Eric Adams)應該將市議會提出的「紐約市街道計畫」(NYC Streets Plan)31億元預算 ，納入紐約市最終預算，同時與市交通局(DOT)合作，重新設計規畫1000個危險十字路口和路段，最後州府還應賦予紐約市對交通安全的自治權，才能利用現有的紅燈及超速攝影機來做出能挽救更多生命的改變；他表示，在如今這個時刻，紐約市需要的是更多突破，而不是守夜紀念活動。

在該組織發布的數據中，值得注意的是由電動腳踏車、摩托車和滑板車等造成的死亡交通意外飆升，去年第一季僅有一起死亡交通意外，但今年首季就有九起相關死亡車禍發生。