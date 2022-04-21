我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

首季交通死亡較去年同期增44% 59人喪生 許多是兒童

記者顏嘉瑩／紐約報導
2022年前三個月的交通死亡人數較去年同期增加了44%，由電動腳踏車、摩托車和滑板車等造成的死亡交通意外飆升。(記者顏嘉瑩/攝影)
2022年前三個月的交通死亡人數較去年同期增加了44%，由電動腳踏車、摩托車和滑板車等造成的死亡交通意外飆升。(記者顏嘉瑩/攝影)

交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)、「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)20日發布最新統計數據，2022年前三個月的交通死亡人數較去年同期增加了44%，其中有許多死者為兒童，也是自2014年實施「零死亡願景」計畫以來死亡人數最多的第一季度；維權組織呼籲各級政府應該立即採取行動，全面重新設計街道，並加強交通執法。

統計數據顯示，在2022年的前三個月中，共有59人在交通意外中喪生，較去年同期增加44%，其中有許多死者為18歲以下的兒童，自「零死亡願景」計畫以來，已經有超過100名18歲以下者命喪車輪下。

報告顯示，相較於2014年到2021年，18歲以下者僅占所有交通事故死亡人數的5%，但今年該數字成長到15%，為2004年來最高；65歲以上在交通事故死亡者往年僅為15%，今年攀升到24%。

在五大行政區，以曼哈頓和皇后區發生死亡交通事故最為頻繁，皇后區與去年同期增加了125%，其中死亡人數中又以行人占最多，為60%；曼哈頓則比去年同期增加了120%。

維權者表示，2021年第一季的交通死亡人數創下紀錄，今年前三個月的情況比當時更糟，如果按照這樣的趨勢，今年紐約市恐怕會連續四年看到交通死亡人數的連續成長，打破自1990年以來的紀錄。

「交通替代」執行總監哈里斯(Danny Harris)表示，有太多紐約客在等公車或是過馬路時被撞死，且數字持續攀升，政府需要採取立即行動來阻止2022年成為交通死亡人數再破紀錄的一年。

哈里斯表示，市長亞當斯(Eric Adams)應該將市議會提出的「紐約市街道計畫」(NYC Streets Plan)31億元預算，納入紐約市最終預算，同時與市交通局(DOT)合作，重新設計規畫1000個危險十字路口和路段，最後州府還應賦予紐約市對交通安全的自治權，才能利用現有的紅燈及超速攝影機來做出能挽救更多生命的改變；他表示，在如今這個時刻，紐約市需要的是更多突破，而不是守夜紀念活動。

在該組織發布的數據中，值得注意的是由電動腳踏車、摩托車和滑板車等造成的死亡交通意外飆升，去年第一季僅有一起死亡交通意外，但今年首季就有九起相關死亡車禍發生。

紐約市 預算 皇后區

上一則

2亞變種快速傳播 估再掀疫情高峰

下一則

地鐵槍擊案協助緝凶 平民英雄不顧自身安危受表彰

延伸閱讀

民主黨歡慶凱坦吉·布朗·傑克遜獲任命為美國最高法院法官以及拜登-哈里斯政府的歷史性多元化進步

民主黨歡慶凱坦吉·布朗·傑克遜獲任命為美國最高法院法官以及拜登-哈里斯政府的歷史性多元化進步
選區已重劃 芮久玟籲選民登記 支持哈里斯縣周浩恩出線

選區已重劃 芮久玟籲選民登記 支持哈里斯縣周浩恩出線
哈里斯縣長3幕僚遭起訴 涉上千萬元新冠疫苗推廣合約

哈里斯縣長3幕僚遭起訴 涉上千萬元新冠疫苗推廣合約
周浩恩力爭哈里斯縣區長出線 華人助5月黨內決選

周浩恩力爭哈里斯縣區長出線 華人助5月黨內決選
哈里斯縣產業稅漲幅超往年 不買賣仍須多繳稅

哈里斯縣產業稅漲幅超往年 不買賣仍須多繳稅

熱門新聞

日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
在家中遇害後被拋屍街頭的蓋兒。(取自臉書)

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

2022-04-20 09:54
州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2022-04-16 09:08
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

2022-04-15 08:56
蓋兒一家。(取自克萊恩臉書)

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

2022-04-19 12:36
根據氣象預報，從周一(18日)晚上起至周二，強風將襲紐約市，風速最高可達每小時50哩。Getty Images

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

2022-04-18 13:46

超人氣

更多 >
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴