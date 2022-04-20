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華埠大火…夫妻店損失慘重 社區籌款相助

記者張晨／紐約報導
華埠茂比利街大火，夫妻店K. K. 平價市場損失慘重，社區籌款相助。(取自gofundme)
華埠茂比利街大火，夫妻店K. K. 平價市場損失慘重，社區籌款相助。(取自gofundme)

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)78號上周突遭大火，造成一對華裔母子葬身火海；位於同一棟樓宇的夫妻店K. K. 平價市場(K. K. Discount Store)也因火災造成的損失而暫停營業，社區近日發起線上籌款，希望能幫助他們走出困境。

14日凌晨3時50分，茂比利街78號五層一戶公寓冒出濃煙，隨後火災警報迅速升至二級，100多名消防員、警員及救援隊伍趕赴現場；但大火仍然導致患有唐氏綜合症的52歲華裔男子陳愛德(Edward Chin，音譯)和其91歲的母親陳如兼(Yu Kim Chin，音譯)死亡。

由於火災嚴重，K. K. 平價市場也被迫無限期關閉，直到他們收到來自市府的重開通知，才可恢復營業。

籌款發起者亞歷克斯(Alex N)表示，像華埠的許多小企業一樣，K. K. 平價市場是一家夫妻店，已在社區立足了30多年；它以傳統的餐具、炒鍋、麻將等傳統華人家庭日用品而聞名，也為許多中餐館提供餐具。

自新冠疫情爆發以來，該店的業務已經下降了70%；在火災發生前，店主李氏夫妻一直在努力讓收支回到疫前水平。

亞歷克斯寫道，在疫情之中因仇恨犯罪激增，他和華埠的小商業主合作分發個人報警裝置，而李氏夫婦更幫助組織者聯繫其他商家，傾囊相助；火災前他們又和提供運送了35套餐具，以支持安置在大華府的難民。

「李家對他們的工作感到非常自豪，他們不應該失去他們的全部生計，所以我發起了這個活動，籌集必要的過度資金。」他說，捐款不僅將用於庫存損失，還將幫助清理、維修和由於可能持續數月的被迫關閉而造成的直接收入損失。

民眾若有意捐款可訪問網頁https://gofund.me/ca1c42ca。

華埠 疫情 華裔

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